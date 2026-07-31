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बदलत्या पावसाच्या पॅटर्ननं वाढवली चिंता; दोन तासांत 110 मिमी पाऊस, हवामान बदलांच्या 'या' संकेताकडे दुर्लक्ष नको!

अनेक भागात महिनाभरातील पाऊस काही तासात पडतो आहे. तर त्यानंतर अनेक दिवस पावसाचा खंड पडतोय. त्या कारणांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करूया.

Shifting rainfall
संग्रहित-नागपूरमध्ये झालेला मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 7:24 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 7:56 PM IST

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नागपूर- "एका महिन्यात पडणारा पाऊस आता अवघ्या दोनचं तासांत कोसळतोय. पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे", या मुद्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष वेधलं आहे. हवामान बदलाचे परिणाम आता प्रत्यक्ष अनुभवाला येत असल्याचंही चित्र अनुभवायला मिळत आहे.

पूर्वी पाऊस ठराविक कालावधीत, ठरावीक प्रमाणात आणि नियमित स्वरूपात पडायचा. आता मात्र, परिस्थिती बदललेली आहे. अनेक भागात महिनाभरातील पाऊस काही तासात पडतो आहे. तर त्यानंतर अनेक दिवस पावसाचा खंड पडतोय. हवामान तज्ञांच्या मते, या बदलामागे अनेक कारणे एकाच वेळी काम करत आहे. त्या कारणांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करूया.

बदलत्या पावसाच्या पॅटर्ननं वाढवली चिंता (Source- ETV Bharat Reporter)

हवामानात सतत होणारे बदल, वाढते तापमान, प्रदूषण, शहरीकरण आणि जंगलतोड याचा परिणाम अधिकच तीव्र स्वरूपात दिसत आहे. वाढलेल्या उष्णतेमुळे अधिक आर्द्रता तयार होते. त्यामुळे काही तासांतच विक्रमी पाऊस पडतो. बदलत्या हवामानाचा एक ठळक संकेत मानला जात आहे. हवामानतज्ज्ञांच्या मते, जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणं काळाची गरज आहे.

Climate change impact
उपग्रहानं टिपलेले छायाचित्र (Source- ETV Bharat Reporter)


तापमान वाढल्यानं केवळ उष्णता वाढली नाही तर संपूर्ण ऋतूचक्र बदलू लागले आहे. उन्हाळा अधिक तीव्र, हिवाळा कमी कालावधीचा आणि मान्सून अनिश्चित झाला आहे. महिनाभराचा पाऊस काही तासांत कोसळत असल्यानं पूर, भूस्खलन आणि शेतीच्या नुकसानीच्या घटना वाढत आहेत. हवामान बदलाचे हे परिणाम आता भविष्यातील इशारे नसून आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनत आहेत.



तापमान वाढ आणि हवामान बदलामुळे वातावरणात अधिक प्रमाणात आर्द्रता:-विदर्भासह राज्यात पावसाचं स्वरूप झपाट्यानं बदलत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात अवघ्या दोन-तीन तासांत तब्बल 110 मिलिमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली. अल्पावधीत झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक भाग हे जलमय झाले होते. तर वाहतुकीवर परिणाम झाला. नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. हीच परिस्थिती राज्यातील अनेक शहरांमध्ये निर्माण झाली आहे. याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधलं आहे. पावसाचा पॅटर्न बदलत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केलीय. पूर्वी महिनाभराच्या कालावधी अगदी टप्प्याटप्प्यानं पडणारा पाऊस आता काही तासांत कोसळत असल्यानं हवामानातील बदल अधिक स्पष्टपणे जाणवत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या या महत्वाच्या या मुद्दाकडं दुर्लक्ष चालणार नाही, असे सांगितलं. कारणांचा शोध घेणेदेखील तितकच आवश्यक झालंय.

  • हवामान तज्ज्ञांच्या मते तापमानात वाढ आणि हवामान बदलामुळे वातावरणमध्ये अधिक प्रमाणात आर्द्रता साठत आहे. त्यामुळे पाऊस सलग सलग अनेक दिवस पडण्याऐवजी पाऊस अल्पावधीत अतिवृष्टीच्या स्वरूपात कोसळत आहे. त्यानंतर मात्र, अनेक दिवस खंड पडत असल्याचं निरीक्षण हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

जागतिक तापमानवाढीचा दुष्परिणाम:- जागतिक तापमानवाढ म्हणजे पृथ्वीच्या एकूण सरासरी तापमानात दीर्घकालीन वाढ होणे. ही वाढ प्रामुख्याने मानवी चुकांमुळे होत आहे, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. वातावरणामध्ये वाढलेल्या वायूंमुळे सुद्धा परिणाम दिसत आहे. कोळसा, पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनाचा वाढता वापर वाढलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड, औद्योगिकीकरण आणि वाढते कारखाने, वाहनांची वाढती संख्यासुद्धा यासाठी कारणीभूत आहे. याशिवाय अनियंत्रित शहरीकरण आणि सिमेंट काँक्रीटचे वाढते जाळे
मान्सूनवर परिणाम करतात. तापमान वाढल्यानं समुद्र, नद्या आणि जलाशयांमधून अधिक प्रमाणात पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे वातावरणात आर्द्रतेचे प्रमाण वाढते. जेव्हा हवामानाची परिस्थिती अनुकूल होते, तेव्हा ही आर्द्रता कमी वेळात मुसळधार पावसाच्या स्वरूपात खाली येते. त्यामुळे एका महिन्यात पडणारा पाऊस काही तासांत पडतो. तर त्यानंतर अनेक दिवस पावसाचा खंड पडतो.



तापमान वाढले आणि ऋतूंचे स्वरूप बदलले: हवामान बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे ऋतूंचे चक्र पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हे तीन ऋतू ठरावीक कालावधी आणि मर्यादित स्वरूपात अनुभवायला मिळत होते. मात्र, त्यांच्या कालावधीत, तीव्रतेत आणि स्वरूपात लक्षणीय बदल दिसत आहेत. उन्हाळा अधिक तीव्र झाला आहे. पूर्वी एप्रिल-मे महिन्यांत उष्णता वाढत असे. मात्र, आता मार्चपासूनच उष्णतेच्या लाटा सुरू होतात. जूनपर्यंत तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचले असते. अनेक शहरांमध्ये 45 ते 47 अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान नोंदवले जात आहे. तर दुसरीकडे मान्सूनचा पॅटर्न बदललेला दिसत आहे. पूर्वी चार महिने तुलनेनं नियमित पाऊस पडत असे. मात्र, आता अनेक ठिकाणी महिनाभराचा पाऊस काहीच तासांत पडतो. तर त्यानंतर अनेक दिवस पावसाचा खंड पडतो. अतिवृष्टी, शहरी पूर आणि ढगफुटीसदृश घटना वाढल्याचं चित्र दिसत आहे. हिवाळ्याचा कालावधी कमी झाला आहे. आता हिवाळा उशिरा सुरू होतो आणि लवकर संपतो. अनेक भागांत थंडीचा कालावधी आणि तीव्रता दोन्ही कमी झाल्याचं जाणवत आहे.

शहरीसह ग्रामीण भागाचं मोठं नुकसान- बदलत्या पावसाच्या या स्वरूपामुळे शेती, शहरी पायाभूत सुविधा आणि जलव्यवस्थापनासमोर नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्यानं अनेक भागात पूरसदृश स्थिती निर्माण होणे, सकल आणि खोलगट भागांमध्ये पाणी साचणे, त्या पाण्याचा अनेक दिवस निचरा न होणे, रस्त्यांचे नुकसान, शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. तर दुसरीकडे पावसातील दीर्घ खंडामुळे पिकांच्या वाढीवरही परिणाम होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी या काळात अशा प्रकारच्या अतिवृष्टीच्या घटनांची वारंवारता वाढण्याची शक्यता आहे.

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Last Updated : July 31, 2026 at 7:56 PM IST

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