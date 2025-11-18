ETV Bharat / state

शेख हसीना यांनी याआधी सहा वर्ष घेतला होता भारतात आश्रय - लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) डॉ. सतीश ढगे

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील न्यायालयानं मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, त्या भारतात आश्रयास आहेत.

Lieutenant Colonel (Retd) Dr. Satish Dhage
लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) डॉ. सतीश ढगे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 5:07 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील न्यायालयानं मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, त्या भारतात आश्रयास आहेत. त्यामुळं आता भारत काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, याबाबत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक आणि लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) डॉ. सतीश ढगे यांनी भाष्य केलं आहे. "शेख हसीना यांना परत पाठवण्यासाठी दबाव येणार असला तरी त्याला काही अपवाद आहेत. एकतर राजकीय प्रेरित हा निर्णय असून नियमानं त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी त्यांना देण्यात आली नाही. इतकंच नाही तर त्यांना वकील देण्याची संधी देखील मिळाली नाही. या परिस्थितीत शेख हसीना यांना भारत परत पाठवण्यास बांधील नाही," असं मत डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं आहे. याशिवाय, शेख हसीना यांनी याआधीही भारतात आश्रय घेतला होता आणि सहा वर्षांनी दमदार पुनरागमन केलं होतं, त्या घटनेला देखील डॉ. सतीश ढगे यांनी उजाळा दिला.

याआधीही शेख हसीना भारतात आश्रयास होत्या : "1975 मध्ये शेख हसीना यांचे वडील मुजिब्बुर रेहमान यांच्यासह त्यांच्या हत्येचा कट होता. मात्र, त्यावेळी शेख हसीना युरोपमध्ये असल्यानं त्या बचावल्या होत्या. त्यानंतर त्या भारतात आल्या आणि 1981 पर्यंत त्या भारतात आश्रयास होत्या. शेख हसीना यांच्या वडिलांचे आणि भारताचे चांगले संबंध होते. बांगलादेश फाळणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तब्बल सहा वर्षांनी त्यांनी जेव्हा बांगलादेशात पुनरागमन केलं. त्यावेळी त्यांनी मोठा बदल घडवला आणि त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. बांगलादेशात सर्वाधिक काळ त्यांनी पंतप्रधानपद भूषवलं आहे. आता देखील त्या नव्यानं सुरुवात करून नव्या जोमानं बांगलादेशची सत्ता आपल्या हाती घेऊ शकतात," असा विश्वास देखील डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केला.

आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली नाही : "भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध चांगले राहिलेले आहेत. त्यामुळं तेथील एखादा गुन्हेगार देशात आला किंवा तेथील न्यायालयानं एखाद्याच्या विरोधात निकाल दिला तर त्याला परत पाठवणं अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या तिथं अस्तित्वात आलेले सरकार अधिकृतरित्या सत्तेवर आले नाही. मोहम्मद युनूस सरकारनं स्वतःच शेख हसीना यांना आरोपी म्हणून जाहीर केलं. न्यायालयात त्यांच्यावर तातडीनं खटला भरला. शेख हसीना यांना स्वतःच म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. इतकंच नाही तर त्यांना वकील देऊन खटला लढण्याची मुभा दिली नाही. त्यामुळं मानवतेच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला निर्णय हा राजकीय दृष्टीनं प्रेरित होऊन घेतल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळं या अनुषंगानं भारत शेख हसीना यांना दिलेला आश्रय कायम ठेऊ शकतं," असं डॉ. सतीश ढगे यांनी म्हटलं आहे.

...तोपर्यंत शेख हसीना यांना भारत आश्रय देऊ शकतो : याचबरोबर, "शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत आणि त्यांची बाजू न ऐकताच तेथील न्यायालयानं त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. सदरील निर्णय आधीच घेण्यात आला होता. तो फक्त न्यायालयानं सांगितला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शेख हसीना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. तसंच बांगलादेश येथील नागरिकांवर अन्याय अत्याचार होत आहे. तेथील परिस्थिती बिकट आहे, या मुद्द्यांकडे त्या लक्ष केंद्रित करू शकतात. त्यामुळं तो निर्णय होईपर्यंत शेख हसीना यांना भारत आश्रय देऊ शकतो, शिवाय युरोपमध्ये देखील त्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असंही डॉ. सतीश ढगे यांनी सांगितलं.

