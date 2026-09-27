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बळीराजासाठी शेगावचे गजानन महाराज संस्थान धावले; दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री निधीत दिले 1 कोटी 11 लाख!

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेगावच्या प्रसिद्ध श्री संत गजानन महाराज संस्थानने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 1 कोटी 11 लाख रुपयांचा मदत निधी सुपूर्द केला आहे.

Shegaon Sansthan donation to farmers
श्री गजानन महाराज संस्थानचा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धनादेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 4:39 PM IST

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बुलढाणा : राज्यात यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेगावच्या प्रसिद्ध श्री संत गजानन महाराज संस्थानने एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा आधार देण्यासाठी संस्थानच्या वतीनं तब्बल 1 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सुपूर्द करण्यात आला आहे.

शेगाव येथील श्री गजानन महाराज संस्थान हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचं केंद्र नसून सामाजिक बांधिलकीचंही प्रतीक आहे. संस्थानने नेहमीच आपत्तीग्रस्त जनतेला मदतीचा हात पुढे केला आहे. यंदाही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. पीक वाढ अपुरी राहिल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा कठीण काळात संस्थानानं मुख्यमंत्री सहायता निधीत मोठी रक्कम जमा करून शेतकऱ्यांच्या दुःखाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. संस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी हा धनादेश मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला. संस्थानच्या वतीनं माहिती देण्यात आली असून, "दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट मदत पोहोचवणं हे आमचे कर्तव्य आहे", असं सांगण्यात आलं.

Shegaon Sansthan donation to farmers
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शेगाव गजानन महाराज संस्थानची मुख्यमंत्री सहायता निधीला 1 कोटी 11 लाखांची मदत (ETV Bharat)

1 कोटी 11 लाख रुपयांच्या या मदतीमुळे सरकारला दुष्काळनिवारण योजनांना गती देता येईल. पाणीपुरवठा, पशुखाद्य, बियाणे वितरण आणि आर्थिक सहाय्य यांसारख्या योजनांसाठी हा निधी उपयुक्त ठरेल. संस्थानने यापूर्वीही कोविड काळात, पूरग्रस्त भागात आणि इतर आपत्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात सकारात्मक संदेश गेला आहे. धार्मिक संस्थांनीही सामाजिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, याची आठवण या घटनाक्रमानं करून दिली आहे. शेगावचे श्री गजानन महाराज संस्थान पुन्हा एकदा मानवतेच्या सेवेत आघाडीवर असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

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TAGGED:

SHEGAON TEMPLE DONATION FARMERS
शेगाव संस्थान मदत दुष्काळ
CM RELIEF FUND MAHARASHTRA
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SHEGAON GAJANAN MAHARAJ DONATION

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