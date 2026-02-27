ETV Bharat / state

मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीची जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका

राज्य सरकारला शीतल तेजवाणीच्या जामीन अर्जावर 23 मार्चच्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याकरिता नोटीस जारी करण्यात आलीय.

Published : February 27, 2026 at 9:39 AM IST

मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीनं जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.

काय आहे याचिका? - मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानी यांना 3 डिसेंबर 2025 रोजी पुण्यातून अटक केली होती. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आलाय, त्यापूर्वी खडक पोलीस ठाण्यातही एक एफआयआर नोंदवण्यात आलाय. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन यात नुकतंच आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय. त्यामुळे बावधन प्रकरणात न्यायालयानं नियमित जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करत शीतल तेजवानी यांनी वकील दीपाली केदार यांच्यामार्फत हायकोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली, तेव्हा हायकोर्टानं याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला 23 मार्चच्या पुढील सुनावणीत यावर आपलं उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.

काय आहे प्रकरण? - मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानी यांना 3 डिसेंबर रोजी पुण्यातून अटक केलीय. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात अन्य एक एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. तसेच खडक पोलीस ठाण्यातही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुंढव्यातील 40 एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केली. तसेच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रुपये मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महत्त्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली असून, अवघ्या एक लाख रुपयांचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे सारं कसं काय शक्य होतं?, असा सवालही या निमित्ताने विरोधकांकडून उपस्थित केला गेलाय. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता. हे प्रकरण मीडियात बाहेर आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती.

