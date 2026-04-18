शीतल तेजवानीची अटक बेकायदेशीर, मात्र तूर्तास कारागृहातच मुक्काम : मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
मुंढवा जमीन घोटाळ्याच्या कथित आरोपावरुन शीतल तेजवानी हिला अटक करण्यात आलं आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन प्रकरणात शीतल तेजवानीला दिलासा दिला आहे.
Published : April 18, 2026 at 11:55 PM IST
मुंबई : मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील आरोपी शीतल तेजवानीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालाय. पिंपरी आणि बावधन या दोन्ही पोलीस ठाण्यांतील दाखल दोन वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानी यांना केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश शुक्रवारी जारी केलेत. मात्र खडक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी शीतल तेजवानीची अटक कायम ठेवल्यामुळे तूर्तास शीतल तेजवानीचा मुक्काम हा कारागृहातच राहणारा आहे.
काय होती याचिका : पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानीला 3 डिसेंबर 2025 रोजी अटक केली होती. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात तिच्याविरुद्ध दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. तसेच खडक पोलीस ठाण्यातही एक स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहे. मात्र पोलिसांनी केलेली ही अटक बेकायदेशीर आहे, पोलिसांनी अटक करण्यापर्वी कोणतीही नोटीस न देताच अटक केल्याचा दावा करत शीतल तेजवानीनं मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड अजय भिसे आणि अॅड दीपाली केदार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याशिवाय सेवा विकास सहकारी बँकेच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात पिंपरी पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावर पूर्वीपासून वेगळा गुन्हा दाखल केलेला आहे.
शीतल तेजवानींना अंशत: दिलासा : 3 जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांनी अटक केल्यानं तिने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. मुंबई उच्च न्यायालयानं या निकालात असं निरीक्षण नोंदवलं की, बावधन आणि पिंपरी पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्या प्रकरणी अटकेची कारणे तिला अटक करते वेळी किंवा न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी कळवण्यात आली नव्हती, असं स्पष्ट केलं. तर खडक पोलीस ठाण्यातील एफआयआरशी संबंधित तेजवानीची तिसरी याचिका फेटाळताना, मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रथमदर्शनी असं निरीक्षण नोंदवलंय की, अटकेची कारणं तिला समजेल अशा भाषेत देण्यात आली नाहीत, त्यामुळे घटनात्मक आदेशांचं काटेकोरपणे पालन झालेलं नाही, हा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही.
काय आहे प्रकरण : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानी यांना 3 डिसेंबर रोजी पुण्यातून अटक केलीय. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात अन्य एक एफआयआर दाखल करण्यात आलाय तसेच खडक पोलीस ठाण्यातही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुंढव्यातील 40 एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि नवनिर्वाचित खासदार पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केली. तसेच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली असून अवघ्या एक लाख रूपयांचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे सारं कसं काय शक्य होतं?, असा सवालही या निमित्तानं विरोधकांकडून उपस्थित केला गेला. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता. हे प्रकरण मीडियात बाहेर आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती.
