कौतुकास्पद! मनोरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रेम अन् आपुलकीनं ती राहिली उभी; मनोरुग्ण असूनही केली वैवाहिक जीवनाला सुरुवात...

मनोरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी दिलेले औषधोपचार, प्रेम, आपलेपणाच्या जोरावर त्या तरुणीने आयुष्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली असून, साथीदारही निवडलाय. वैवाहिक जीवनाला सुरुवात करून ती एक आदर्श व्यक्ती ठरलीय.

ठाणे मनोरुग्णालयाची कथा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 11:34 AM IST

ठाणे : एखाद्या धक्क्याने किंवा मानसिक आजाराने पीडित होऊन मनोरुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर जरी सगळे साथ सोडत असले तरीही रुग्णाची जिद्द आणि परक्यांनी दिलेलं प्रेम अन् सहानुभूतीनं एकदा माणूस पुन्हा उभा राहू शकतो. समाजात एक आदर्श ठरणारी व्यक्ती म्हणून समोर येऊ शकतो. मनोरुग्णांना प्रतिसाद आणि प्रेमाची नितांत गरज असते, मग ते प्रेम स्वकीयांचे असो, रुग्णालयातील कर्मचारी आणि मित्र परिवाराचे असो किंवा परक्या पण जिवाभावातल्या लोकांचे असो. ते मिळाल्यास मनोरुग्ण आयुष्यात क्रांतिकारी परिवर्तन घडवू शकतो, यात शंका नाही. अशीच घटना नुकतीच ठाणे मेंटल हॉस्पिटलमधून प्रकाशझोतात आलीय. मनोरुग्ण असो किंवा सामान्य व्यक्ती असो प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा सांसारिक प्रवास हा तिला आयुष्याचा जोडीदार मिळाल्यास विवाहाच्या माध्यमातून सुरू होतो. 2007 साली सात वर्षांची असतानाच आई-वडिलांचं छत्र हरपलेल्या अन् एकटी पडलेल्या मनोरुग्ण तरुणीने आपल्या आयुष्याच्या सांसारिक प्रवासाला सुरुवात केलीय. मनोरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी तिला दिलेले औषधोपचार, प्रेम, आपलेपणा याच्या जोरावर त्या तरुणीने आयुष्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली असून, आपला साथीदारही निवडलाय. वैवाहिक जीवनाला सुरुवात करून ती एक आदर्श व्यक्ती ठरलीय.

कुटुंबीय, आप्तेष्ट आणि नातेवाईकांचा तिच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न : बहुतांश लोकांच्या मनात आणि समाजात एक न्यूनगंड आहे. मनोरुग्णाचा आजार जडल्यास आणि मनोरुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यास काही महिने किंवा वर्ष उपचार घेतल्यानंतर रुग्ण हा आंतरिक जिद्दीने पुन्हा नॉर्मल होतो. पण मनोरुग्णालयात दाखल झाल्यापासून तिचे कुटुंबीय, आप्तेष्ट आणि नातेवाईक हे तिच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो, अशी एक परंपराच समाजात रूढ आहे. त्या परंपरेला तडा देणारी ही घटना आहे. 2007 साली सात वर्षांच्या मुलीचे अवघे विश्व असलेल्या आई-बाबांनी जगाचा निरोप घेतला. चिमुकल्या वयात आई-बाबा गेल्यानंतर तिचे मानसिक संतुलन बिघडले. मानसिक संतुलन बिघडल्याने तिचे मानसिक आरोग्यही खालावले; ती स्वतःशीच बोलू लागली आणि तिच्यात मानसिक त्रासाची स्पष्ट लक्षणे दिसू लागली. तिला काही काळासाठी आश्रय देणाऱ्या नातेवाईकांनी मदत मागितली. दोन महिन्यांच्या आत त्यांनी तिला तातडीच्या उपचारांसाठी ठाणे मनोरुग्णालयात दाखल केले. एका वर्षानंतर औषधोपचार आणि काळजीने ती बरी झाली. मात्र पूर्वीचे स्वच्छंद आयुष्य मिळाले, मात्र तिच्या कुटुंबीयांनी तिला वाऱ्यावर सोडून वेडी ठरविले आणि पुन्हा तिचा स्वीकार करण्यास नकार दिला.

मनात आणले तर कुणीही काहीही सध्या करू शकतो : मनोरुग्णालयाच्या कर्मचारी आणि सेविका, डॉक्टर यांच्या प्रेमाच्या ओलाव्याने आणि उपचाराने ती मुलगी पूर्णपणे बरी झाली. तरुणी बरी झाल्यानंतर तिला स्वीकारण्यासाठी कुणीही पुढे आलेले नाही. आजारातून पूर्णपणे बरी झालेल्या तरुणीला कुटुंब मिळावे म्हणून एक समाजसेविका तिच्या मावशीला भेटायला गेली, पण तिला काहीच मिळाले नाही. तिच्या कुटुंबीयांनी तिला 'वेडी' आणि ओझे ठरवून स्वीकारण्यास नकार दिला. अवघ्या जगात जिचे कुणीही राहिलेले नाही. कुठेही जाण्यासाठी जागा नाही. त्या मुलीने पुढची पाच वर्षे संस्थात्मक देखभालीखाली घालवली. हळूहळू तिने आपले शिक्षण पुन्हा सुरू केले आणि नंतर तिला कर्जत येथील कृपाश्रमात हलवण्यात आले, जिथे भारती साताळकर आणि नर्स रेश्मा सरोदे यांच्या मदतीने तिने आपले आयुष्य पुन्हा उभारण्यास सुरुवात केली. तिने पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आणि तिला कलेची, विशेषतः रांगोळीची आवड असल्याचे लक्षात आले, जी तिची आवड आणि तिचा आवाज बनली. अनेक वर्षांनंतर एका उत्सवादरम्यान ती एक गुंतागुंतीची रांगोळी काढण्यात मग्न असताना जवळच्याच एका कार्यालयातील एका तरुणाची नजर तिच्यावर पडली.

तरुणाने विवाहासाठी कुटुंबासोबत 18 महिन्यांचा कार्यकाळ समुपदेशनात घालविला : 2024 च्या सुरुवातीला ती तिच्या विशीच्या सुरुवातीच्या वयात होती. त्याने तिला आश्रमाजवळ अनेक वेळा पाहिले होते आणि तिच्या भूतकाळाबद्दल अनभिज्ञ असलेला तो तिच्या शांत एकाग्रतेकडे आकर्षित झाला होता. अखेरीस त्याने लग्नाचा प्रस्ताव घेऊन आश्रमाशी संपर्क साधला. लग्नापूर्वी तिच्या मानसिक आरोग्याचा इतिहास समजून घेण्यासाठी आणि कोणत्याही कलंकाचा सामना करण्यासाठी त्याने आणि त्याच्या कुटुंबाने 18 महिन्यांहून अधिक काळ समुपदेशन घेतले. यामागील उद्देश साधा होता. तिला तिच्या नवीन घरात कधीही भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही, याची खात्री करणे. तरुणीचा पती कराडे यांनी सांगितले की, आमच्या लक्षात आले की, तिला सहानुभूतीची गरज नाही, फक्त प्रेम आणि आपलेपणाची गरज आहे. माझे कुटुंब तिच्या पाठीशी उभे आहे. ठाणे जिल्हा महिला आणि बाल कल्याण विभाग, तिचे मानसोपचारतज्ज्ञ आणि आश्रमाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर तिने वयाच्या 21 व्या वर्षी लग्न केले. संस्थात्मक देखभालीचा इतिहास असलेल्या प्रकरणांमध्ये अशा परवानग्या घेणे ही एक सामान्य बाब आहे, ज्यामुळे माहितीपूर्ण संमती, भावनिक स्थिरता आणि पोषक वातावरण सुनिश्चित होते. या सर्व प्रक्रियेनंतर अखेर त्या तरुणीनं आपल्या जोडीदारासोबत जीवनाचा नवा प्रवास सुरू केला. तिचा पती हाच तिच्या आयुष्यातील प्रथम साथीदार आणि त्याचे कुटुंब हे सारथी ठरलेले आहे.

तीन वर्षांत 80 हून अधिक रुग्ण झाले निरोगी : समाजातील लोकांची आणि कुटुंबांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जीवनात क्रांती घडविता आली पाहिजे आणि क्रांतीनंतर त्या माणसाला पुन्हा जगण्याचा अधिकार हिरावून न घेता त्याला पाठिंबा देऊन लढण्यास सिद्ध करण्याची प्रवृत्ती ही आज समाजात रूढ होणे गरजेचे आहे. गेल्या 3 वर्षांतच रुग्णालयातील बरे झालेल्या 80 हून अधिक रुग्णांना त्यांच्या कुटुंबीयांनी सोडून दिलंय. समाजसेवकांच्या मते, त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करीत असताना अनेकदा नकार, बंद दरवाजे, अनुत्तरित फोन आणि काही वेळा पोलिसांच्या हस्तक्षेपालाही सामोरं जावं लागलं. कुटुंबाचा दरवाजा बंद झाल्यानंतर समाज सुधारकांनी दिलेल्या मदतीच्या हाताला धरून नव्या आयुष्याची सुरुवात करणे तेवढे सोपे नाही. पण जिद्द ही काहीही करू शकते आणि घडवू शकते हे या चिमुरड्या आणि अनेक वर्षांनंतर स्वतःच्या पायावर उभी राहिलेल्या तरुणीने दाखविले. हाच खरा अभिमानाचा क्षण आहे. मानसिक आजार हे उपचार करण्यायोग्य वैद्यकीय आजार आहेत, जे वेळेवर केलेले उपचार, औषधोपचार आणि सामाजिक-मानसिक आधाराला चांगला प्रतिसाद देतात. "रुग्णांना प्रेम, काळजी आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीची गरज असते. उपचारांचा फायदा होतो, पण बरे होणे हे परिस्थिती स्वीकारण्यावरही अवलंबून असते," असे ते म्हणाले. रुग्णालयातील रुग्णांना पूर्णपणे बरे झाल्यानंतर आणि काळजीपूर्वक तपासणी झाल्यावरच घरी सोडले जाते," असे ते म्हणाले. "त्यावेळी त्यांना स्वीकृतीची गरज असते." त्यांना आपलेपणा आणि प्रेमाची गरज असते, औधषोपचार, प्रेम, साथ, मिळाल्यास मानसिकरोगी हा कलंक पूर्णपणे पुसता येतो.

