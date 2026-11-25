भिवंडीत शोरमामुळं विषबाधा; रुग्णसंख्या 17 वरून 43 वर, बाधित वाढण्याची भीती, महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
भिवंडीत शोरमा खाल्ल्यानं विषबाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या 43 वर पोहोचली आहे. दोन महिन्यातील दुसऱ्या घटनेमुळं महापालिका आणि अन्न प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
Published : November 25, 2026 at 4:50 PM IST
ठाणे : भिवंडीत शोरमा खाल्ल्यानं विषबाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या सुरुवातीला 17 होती. मात्र, ही संख्या वाढून 43 वर पोहोचली आहे, अशी माहिती डॉ. आकाश शुक्ला, (RMO - IGM सरकारी उपजिल्हा रुग्णालय, भिवंडी) यांनी दिली आहे. तसंच, रुग्णांची संख्या आणखी वाढण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
रुग्णसंख्या पोहोचली 43 वर : दोन महिन्यांपूर्वीच भिवंडीतील खडूंपाडा परिसरातील एका शोरमा दुकानातून शोरमा खाल्ल्यानंतर तब्बल 107 जणांना विषबाधा झाली होती. ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा भिवंडीत शोरमामुळं विषबाधा झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. यावेळी सुरुवातीला 17 असलेली रुग्णसंख्या थेट 43 वर पोहोचली असून, आणखी रुग्ण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शोरमा विक्रेत्यांवर तसंच रस्त्याच्या कडेला बेकायदा खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानांवर पालिका व संबधित प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी काही चिरीमिरी घेऊन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
उलट्या, जुलाब आणि मळमळचा त्रास : शहरातील दाट लोकवस्ती असलेल्या वंजारपट्टी नाका परिसरातील ए. के. शोरमा दुकानातून सोमवारी रात्री शोरमा खाल्ल्यानंतर अनेकांना उलट्या, जुलाब आणि मळमळचा त्रास सुरू झाला. त्यामुळं सुरुवातीला 17 जणांना उपचारासाठी भिवंडीतील आयजीएम शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, मंगळवारी रात्रीपर्यंत रुग्णांची संख्या वाढून 43 वर पोहोचली.
आतापर्यंतची एकूण आकडेवारी
- पुरुष - 18
- स्त्रिया - 14
- लहान मुलं - 10
- गर्भवती महिला - 01
- एकूण - 43 जण
भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार : यामध्ये लहान मुलांचा देखील मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. रुग्णांना उल्टी, जुलाब, पोटदुखी, मळमळ आणि तापाची तक्रार आहे. सर्वांवर भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. भिवंडी शासकीय उपजिल्हा रुग्णालय मधील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आकाश शुक्ला यांनी ही माहिती दिली.
प्रशासन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार का? : शोरमा दुकानदारावर निजामपुरा पोलीस ठाण्यात अन्न व औषध प्रशासन आणि भारतीय न्याय संहिता कायद्यानुसार मंगळवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती गिरीश घोष्टेकर, प्रभाग अधिकारी - भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांनी दिली. तसंच संबंधित दुकानावर जेसीबीद्वारे कारवाई करून ते जप्त करण्यात आलं आहे. यापुढेही अशा खाद्यपदार्थ अनधिकृत दुकानांवर कारवाई सुरू राहील असंही त्यांनी सांगितलं. दोन महिन्यांपूर्वीही शोरमा खाल्ल्यानं 107 जणांना विषबाधा झाली होती, त्यावेळेसही महापालिकेकडून कारवाई झाली होती. तरीही पुन्हा तीच घटना शहरात घडल्यानं प्रशासनाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अन्न व औषध प्रशासन व महापालिका यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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