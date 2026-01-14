मकर संक्रांत आणि एकादशी निमित्त विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराला रंगीबेरंगी फुलांची आरास; श्री रुक्मिणी मातेला पारंपरिक अलंकार परिधान
मकर संक्रांत आणि एकादशीच्या निमित्तानं पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक आणि मनमोहक आरास करण्यात आली आहे.
Published : January 14, 2026 at 2:00 PM IST
पंढरपूर : आज मकर संक्रांत आणि षट्तिला एकादशी निमित्त राज्यभरातील हजारो महिला पंढरपूरमध्ये दाखल झाल्या आहेत. आपल्या शेतात पिकलेलं नवधान्य रुक्मिणी मातेच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी भल्या पहाटेपासून विठ्ठल मंदिरात महिलांची तुफान गर्दी झाली आहे.
मंदिरात रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक आरास : पंढरपुरात षट्तिला एकादशी निमित्त श्री विठ्ठल–रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी गर्दी केली आहे. येणाऱ्या भाविकांना सुलभ व जलद दर्शन व्हावं, यासाठी मंदिर समितीकडून आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सर्व प्रथा व परंपरांचं पालन करून मंदिरात रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक आरास करण्यात आली असल्याची माहिती, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली. आज मकर संक्रांत व एकादशी एकत्र आल्यानं दर्शनरांगेत महिला भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. पदस्पर्श दर्शनाची रांग पत्राशेडच्या पुढं गेली होती. काही ठिकाणी गर्दीमुळं ढकलाढकलीचा प्रकारही दिसून आला.
श्री रुक्मिणी मातेला पारंपरिक अलंकार परिधान : मकर संक्रांतीनिमित्त श्री रुक्मिणी मातेला पारंपरिक अलंकार परिधान करण्यात आले. यामध्ये सोन्याचा मुकुट, वाक्या जोड, तोडे जोड, तानवड जोड, जवेच्या माळा, तांबडी चिंचपेटी, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, जवमणी पदक, हायकोल, सरी, कंबरकट्टा, लक्ष्मीहार आदी अलंकारांचा समावेश होता. तसेच श्री विठ्ठल–रुक्मिणी मंदिरात गाभारा, चारखांबी व नामदेव पायरी परिसरात रंगीबेरंगी फुलांची भव्य सजावट करण्यात आली आहे. ही सजावट पुण्याचे अमोल शेरे यांनी सेवाभावी तत्त्वावर मोफत केली असून, त्यासाठी सुमारे 50 कामगारांनी परिश्रम घेतले आहेत. सजावटीसाठी 2000 शेवंती, 100 गुलाब गड्डी, बंगळूर शेवंती 10, ऑर्किड 10, ग्रीनरी 30, कामिनी 300, भगवा झेंडू 100 किलो, पिवळा झेंडू 100 किलो व पांढरी शेवंती 50 किलो वापरण्यात आली आहे.
श्री रुक्मिणी मातेला महिलांकडून नवधान्याचं वाण : भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन पास बुकिंग व्यवस्था तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली आहे. थेट दर्शनावर निर्बंध, पूजेची संख्या कमी करणे, महिला सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक अशा विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. श्री रुक्मिणी मातेला सुवासिनी महिलांकडून नवधान्याचे वाण अर्पण करण्यासाठी मोठी गर्दी झाली आहे. हजारो महिला भाविक पहाटेपासून हळद, कुंकू, तिळगुळ, ऊस, बोर, गाजर, हुरडा आदी साहित्य अर्पण करण्यासाठी मंदिरात दाखल झाल्या आहेत. फुलांची सजावट, स्वच्छता व दर्शन व्यवस्थेबाबत भाविकांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती, प्रभारी व्यवस्थापक संदेश भोसले यांनी दिली. मात्र रुक्मिणी मातेला वाण अर्पण करण्यासाठी झालेल्या प्रचंड गर्दीमुळं मंदिर समितीचे नियोजन काही प्रमाणात कोलमडल्याचं दिसून आलं आहे.
