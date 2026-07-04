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राम मंदिराची देणगी कोणत्या पक्षानं निवडणुकीत वापरली का? याचा तपास व्हायला पाहिजे - शशिकांत शिंदे

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याच्या चर्चा प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी फेटाळल्या असून, पक्षात अशी कोणतीही चर्चा नसल्याचं त्यांनी पुण्यात ठामपणे सांगितलं.

SHASHIKANT SHINDE PUNE PC
माध्यमांशी बोलताना शशिकांत शिंदे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 2:52 PM IST

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पुणे : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात दोन गट तयार झाले असून, यात काही जण सत्तेत तर काही जण काँग्रेस पक्षात विलीनीकरण करावं, असं म्हणत असल्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत शनिवारी (दि.4) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केलं. "मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो, अशी कोणतीही चर्चा आमच्यात झालेली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून चांगलं काम करत आहोत. काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा सुरू नाही. याबाबत आता मी काय शपथ घेऊन सांगू का? अशी प्रतिक्रिया शशिकांत शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

सगळ्या मंदिरात भ्रष्टाचार होतोय : राम मंदिर दानपेटी चोरी प्रकरणात उद्धव ठाकरे राम मंदिरात आरती करणार आहेत. या आरतीमध्ये तुमचा पक्ष सहभागी होणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना शशिकांत शिंदे म्हणाले, "या प्रश्नाच्या संदर्भात आमच्या लोकांनी देखील आंदोलन केलं आहे. रामाचं नाव घेऊन सत्तेत सहभागी व्हायचं आणि नंतर पैसा कमवायचा. हा नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. राम मंदिर प्रकरणी 2014 पासून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जात आहे. राम मंदिराची देणगी कोणत्या पक्षानं वापरली का? याचा तपास व्हायला पाहिजे. धर्माच्या नावावर काम करायचं आणि पैसे कमवायचे हे भाजपाकडून सुरू आहे. फक्त राम मंदिर नव्हे तर अनेक मंदिरात भ्रष्टाचार होत आहे. रामभक्तांमध्ये नाराजी असून याबाबत आंदोलन करणार आहे."

राज्यातील कार्यकारणीत बदल करणार : पुण्यात शनिवारी (दि.) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी शशिकांत शिंदे म्हणाले, "पुणे जिल्हा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची बैठक होत असून पक्ष संघटना आणि राज्यातील आणि देशातील विविध विषयांवर आज चर्चा होत आहे. येत्या काळात राज्यातील कार्यकरणीत बदल करण्यात येणार आहे."

आमचा पक्ष फुटणार नाही : "याबाबत राज्यात फक्त चर्चा सुरू आहे. पण याबाबत आमच्यात अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही चांगलं काम करत असून काँग्रेसबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आमच्या पक्षातील कोणताही कार्यकर्ता संभ्रमात नाही. देशात आणि राज्यात विरोधी पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण आमचा पक्ष फोडण्याचा जर प्रयत्न झाला तर फुटणार नाही. आम्ही आता शपथ घेऊन सांगू का? अशी कोणतीही चर्चा नाही. येत्या काळात आम्ही पक्षामार्फत राज्यभर दौरा करणार असून या दौऱ्यात सर्व नेते आमचे पाहायला मिळतील, असं म्हणत शशिकांत शिंदे यांनी विलनीकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

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TAGGED:

शशिकांत शिंदे
राष्ट्रवादी काँग्रेस शप विलीनीकरण
SHASHIKANT SHINDE
काँग्रेस
SHASHIKANT SHINDE PUNE PC

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