'राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नसून, कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम...'; शशिकांत शिंदे यांनी मांडली भूमिका
शशिकांत शिंदे यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी एकत्रीकरणावर भाष्य करत भूमिका स्पष्ट केली.
Published : July 17, 2026 at 8:20 AM IST
नांदेड - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पक्ष संघटना, राज्यातील राजकीय घडामोडी, डी-लिमिटेशन, नीट पेपरफुटी आणि नांदेडमधील पक्षवाढ यांसह विविध विषयांवर भूमिका स्पष्ट केली.
एकत्रीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही - नांदेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अजित पवार असताना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र आणण्याबाबत चर्चा झाली होती. याची कबुली सुनील तटकरे यांनीही दिली आहे. मात्र, सध्या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नसून, कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम दूर करून पक्ष बळकट करण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूमिका स्पष्ट करु - डी-लिमिटेशनच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे म्हणाले, "या विषयावर भाजपा आग्रही असल्याची चर्चा आहे. डी-लिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर पक्ष आपली अधिकृत भूमिका ठरवेल."
शरद पवारांविषयी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना, "आठवले यांना केंद्रात मंत्री होण्यासाठी शरद पवार यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे त्यांनी ती भूमिका घेतली असावी. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो," असे शशिकांत शिंदे म्हणाले.
महायुती सरकारवर टीका - राज्यातील महायुती सरकारवर टीका करताना त्यांनी म्हटले की, सध्या तीन पक्षांचे सरकार असल्याने प्रत्येकालाच आपणच मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा पालकमंत्री असल्यासारखे वाटत आहे. मुख्यमंत्री ज्यांना अधिकार देतील, त्यांनीच ते अधिकार वापरावेत. बीडच्या पालकमंत्री पदावरून झालेल्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा - नीट परीक्षेतील पेपरफुटीनंतर विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनांचा उल्लेख करत शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली. संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचेही जाहीर केले.
नांदेडच्या राजकारणाबाबत बोलताना, हा जिल्हा प्रस्थापित नेत्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी आता परिस्थिती बदलत आहे. सरकारविरोधात जनतेत रोष असून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वास शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा -