'कोणतीही नोटीस न पाठवता मला अटक करण्यात आली'- विकास लवांडेंचा आरोप; राष्ट्रवादी एसपीचे नेते आक्रमक

राष्ट्रवादीचे नेते विकास लवांडे (Vikas Lawande) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. यावर राष्ट्रवादी (SP) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि आमदार रोहित पवार प्रतिक्रिया दिली आहे.

शशिकांत शिंदे आणि आमदार रोहित पवार
Published : May 21, 2026 at 9:00 PM IST

पुणे : वारकरी संप्रदायामध्ये घुसखोरी झाल्याचा आरोप करत काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे (Vikas Lawande) यांनी 20 जणांची नावे जाहीर केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार पुण्यातील वाघोली पोलीस ठाण्यात एका महिलेने दाखल केली होती. या तक्रारीच्याआधारे आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना अटक करण्यात आली.

कोणतीही नोटीस न पाठवता मला अटक : आज दुपारी वाघोली पोलिसांनी विकास लवांडे यांना चौकशीसाठी वाघोली पोलीस ठाण्यात आणलं होतं. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि आमदार रोहित पवार उपस्थित होते. अटक झाल्यानंतर विकास लवांडे म्हणाले, “आज दुपारी मला अटक करण्यात आली. कोणतीही नोटीस न पाठवता मला अटक करण्यात आली असून ही अटक बेकायदेशीर आहे.”

काय म्हणाले शशिकांत शिंदे ? : यावेळी शशिकांत शिंदे म्हणाले, “आज लोकशाहीची स्थिती काय आहे, हे आम्ही पाहत आहोत. पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावर काम करत आहे. दोन घटना घडल्या आहेत. विकास लवांडे यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली होती. कथित संग्राम भंडारे यांनी ही शाईफेक केली होती, मात्र त्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडं, ‘सनातन पंथाने वारकरी पंथात घुसखोरी केली’ असं वक्तव्य करणाऱ्या आमच्या सहकाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.” ते पुढे म्हणाले, “लवांडे यांना न्यायालयाच्या दारातून उचलून आणण्यात आलं. कोणतीही नोटीस न देता अटक करण्यात आली. ज्या प्रकारचा न्याय विकास लवांडे यांच्या बाबतीत लावला जात आहे, त्याच प्रकारचा न्याय महापुरुषांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्यांवर का लावला जात नाही? सध्या खादी आणि खाकीचा मिलाफ झाला असून खाकी ही खादीच्या दबावाखाली काम करत आहे. याबाबत आम्ही पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन संबंधित पोलीस निरीक्षकांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहोत.”

काय म्हणाले आमदार रोहित पवार? : आमदार रोहित पवार म्हणाले, “राज्यात एकोपा आहे, मात्र काही लोक यामध्ये संक्रमण करत आहे. वारकरी संप्रदायातील लोकांना मला विचारायचं आहे की संतांनी कधी कोणावर शाई टाका किंवा बंदूक वापरा असं सांगितलं होतं का? मात्र, आज तसे प्रकार घडत आहेत. विकास लवांडे यांच्याविरोधात चुकीच्या पद्धतीनं गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना कोणतीही नोटीस न देता ताब्यात घेण्यात आलं. या विरोधात आम्ही सर्वजण लढणार आहोत.”

