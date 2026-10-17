नवरात्रीत स्त्रीशक्तीचा जागर! धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या नियोजनाची धुरा महिला अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर
नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरील 70 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचं सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजन करण्यात येत आहे. यावरचा धनंजय टिपले यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : October 17, 2026 at 5:17 PM IST
नागपूर : नवरात्रीच्या पर्वात (Shardiya Navratri 2026) सर्वत्र स्त्रीशक्तीचा जागर सुरू असताना नागपुरातील एका सक्षम महिला अधिकाऱ्याच्या कार्यानं लक्ष वेधून घेतलंय. निमित्त आहे 70 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या भव्य सोहळ्याच्या आयोजनाचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अभिवादन करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून दीक्षाभूमीवर (Dikshabhumi Nagpur) येणाऱ्या अनुयायांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये आणि संपूर्ण सोहळा सुरळीत पार पडावा, यासाठी सामाजिक न्याय विभागानं जय्यत तयारी सुरू केलीय.
दीक्षाभूमी येथे भीमसृष्टी उभारण्याचं काम : या तयारीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे सांभाळत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्या प्रत्येक बारीकसारीक बाबीचं नियोजन करण्यात व्यस्त आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दीक्षाभूमी येथे भीमसृष्टी उभारण्याचं कामही अंतिम टप्प्यात आलं आहे. दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या प्रत्येक अनुयायाची गरज लक्षात घेऊन सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवत सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे यांनी नियोजन केलंय.
श्रद्धा आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासिक पर्वाची तयारी : एकीकडं संपूर्ण देशभरात नवरात्रीचा उत्साह आहे, तर दुसरीकडं नागपुरात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाची लगबग सुरू झाली आहे. दीक्षाभूमीवर दाखल होणाऱ्या लाखो अनुयायांसाठी आवश्यक सुविधांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. नागपुरात उत्सव, श्रद्धा आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या या ऐतिहासिक पर्वाची तयारी सुरू असताना पडद्यामागील प्रशासकीय धावपळही तितकीच महत्त्वाची ठरत आहे.
देशभरातून अनुयायी दीक्षाभूमीवर येतात : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून येणाऱ्या अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने नियोजनबद्ध तयारी केली आहे. सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे यांनी ही जबाबदारी स्वीकारत दीक्षाभूमी येथे सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली आहे. मोठ्या सार्वजनिक सोहळ्याचं नियोजन करणं म्हणजे केवळ सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणं नव्हं. संभाव्य गर्दीचा अंदाज, उपलब्ध जागेचा योग्य वापर, निवासाची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्यविषयक मदत आणि कर्मचाऱ्यांमधील समन्वय अशा अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी लक्ष द्यावं लागतं. या सर्व बाबी विचारात घेऊन नियोजन करण्यात आल्याची माहिती सुकेशनी तेलगोटे यांनी दिली.
महिला नेतृत्वाची कसोटी प्रत्यक्ष कामातून : प्रशासकीय व्यवस्थेत महिला अधिकारी विविध महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळत आहेत. मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याचं काम केवळ महिला असल्यामुळं वेगळे ठरवण्यापेक्षा त्यांनी स्वीकारलेल्या जबाबदारीचा आवाका हा किती मोठा आहे आणि त्या कामाचा दूरगामी परिणाम लक्षात घेणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासारख्या भव्य सोहळ्यात अनेक विभागांच्या यंत्रणांना एकत्रितपणे काम करावं लागतं. नियोजन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, सुविधा उपलब्ध करून देणं आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणं या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत सुकेशनी तेलगोटे यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. नवरात्रीच्या काळात स्त्रीशक्तीचा गौरव केला जात असताना सार्वजनिक व्यवस्थापनाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणाऱ्या सुकेशनी तेलगोटे यांनी स्वतःची कार्यक्षमता या निमित्तानं सिद्ध केली.
नवरात्रीचा काळ अन् जबाबदारीचं मोठं आव्हान : नवरात्री हा श्रद्धा आणि स्त्रीशक्तीच्या उपासनेशी जोडलेला उत्सव आहे. याच काळात धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या व्यवस्थापनाची मोठी जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे यांनी स्वीकारली आहे. त्यांच्यासमोरील आव्हान केवळ नियोजन पूर्ण करण्याचं नसून, नियोजित सुविधांचा लाभ प्रत्यक्ष प्रत्येक अनुयायापर्यंत पोहोचवण्याचं आहे. लाखोंच्या गर्दीत छोट्याशा त्रुटीचाही परिणाम अनेक नागरिकांवर होऊ शकतो. त्यामुळं वेळेत निर्णय घेणं, संबंधित यंत्रणांशी समन्वय राखणं आणि अडचणी आल्यास पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवणं आवश्यक आहे. महिला अधिकाऱ्याच्या कार्याचं खरं मूल्यमापन त्यांच्या नियोजनाची गुणवत्ता, निर्णयक्षमता आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थापनातूनच व्हायला हवं, असं मत सुकेशनी तेलगोटे यांनी व्यक्त केलं.
दोन महिन्यांपासून तयारी : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू आहे. विदर्भासह महाराष्ट्र आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या अनुयायांना निवासाची सुविधा मिळावी, मूलभूत गरजांसाठी भटकंती करावी लागू नये आणि मुख्य कार्यक्रमात सहभागी होताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे. अनुयायांसाठी 21 निवारा केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या नियोजनातील प्रत्येक बारीकसारीक बाबीकडं लक्ष असून, ते वेळोवेळी आवश्यक सूचना देत आहेत. तसेच नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती सुकेशनी तेलगोटे यांनी दिली.
लाखोंच्या गर्दीचे व्यवस्थापन नव्हे, तर अनुयायांच्या सुविधांची जबाबदारी : दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांसाठी हा दिवस केवळ धार्मिक कार्यक्रमापुरता मर्यादित नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी स्वीकारलेल्या धम्मदीक्षेची ऐतिहासिक स्मृती, सामाजिक समतेची प्रेरणा आणि स्वाभिमानाचा संदेश यामुळं या दिवसाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्यामुळं दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या प्रत्येक अनुयायाला सन्मानपूर्वक आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. निवारा केंद्रांमध्ये पुरेशी जागा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतेची व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना आवश्यक मदत तसेच आरोग्यविषयक अडचणींना तातडीने प्रतिसाद देणं महत्त्वाचं असल्याचं सुकेशनी तेलगोटे यांनी सांगितलं.
पडद्यामागील प्रशासकीय समन्वयाला विशेष महत्त्व : दीक्षाभूमीवरील सोहळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी अनेक शासकीय यंत्रणांचा सहभाग आवश्यक असतो. निवासाची व्यवस्था हा त्यातील एक भाग असला, तरी स्वच्छता, वाहतूक, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा आणि सुरक्षितता या सर्व बाबींचाही एकत्रित विचार करावा लागतो. अशावेळी प्रत्येक यंत्रणेची जबाबदारी स्पष्ट असणं, माहितीची वेळेत देवाणघेवाण होणं आणि अडचणींवर तातडीनं निर्णय घेणं आवश्यक ठरतं. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनुयायांसाठी आखण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा लाभ प्रत्यक्ष प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणं, हे या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे सुकेशनी तेलगोटे यांनी स्पष्ट केलं. प्रशासकीय क्षेत्रात नेतृत्वाची खरी ओळख पद किंवा व्यक्तीच्या लिंगावरून नव्हे, तर निर्णयक्षमता, नियोजन, समन्वय आणि कामाच्या परिणामकारकतेतून निर्माण होते. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासारख्या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या सोहळ्यात अनुयायांच्या सुविधांचे नियोजन ही अत्यंत संवेदनशील जबाबदारी आहे. श्रद्धेने दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक वागणूक आणि आवश्यक सोयी-सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असणे महत्त्वाचं असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.
दरवर्षी वाढती गर्दी : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हा नागपूरच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच भूमीवर लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती. तेव्हापासून हा दिवस सामाजिक समता, स्वाभिमान आणि परिवर्तनाच्या विचारांचा उत्सव बनला आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येने अनुयायी दीक्षाभूमीवर दाखल होतात. दरवर्षी वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासाठी फार मोठी जबाबदारी आहे. यंदा जबाबदारी यशस्वी पार पाडण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सुकेशनी तेलगोटे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरलेली आहे.
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