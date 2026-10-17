करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या चरणी तिरुपती देवस्थानचा मानाचा शालू अर्पण; 1983 पासून सुरु आहे परंपरा
करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या शारदीय नवरात्रोत्सवात (Shardiya Navratri 2026) परंपरागत तिरुपतीहून आई अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण केला जातो. यंदाही हा शालू अर्पण करण्यात आलाय.
Published : October 17, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 2:43 PM IST
कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या (Shardiya Navratri 2026) पावन पर्वावर कोल्हापूरची करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीला तिरुपती तिरुमला देवस्थानकडून अत्यंत आदरानं आणि मंगलमय वातावरणात मानाचा महावस्त्र शालू अर्पण करण्यात आला. शुक्रवारी परंपरेनुसार तिरुपतीहून आलेला हा रेशमी शालू पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आणि गोविंदा... गोविंदा...च्या जयघोषात अंबाबाई मंदिरात आणण्यात आला, ज्यामुळं संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिरसात दुमदुमून गेला. तिरुपती देवस्थानचे सुपरिंटेंडंट डी. मोहन राव यांच्या हस्ते पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष तथा कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी साधारण दीड लाख रुपयांच्या शालूचा स्वीकार केला.
अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नवरात्रोत्सवाच्या काळात दरवर्षी तिरुपती देवस्थानतर्फे कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीला मानाचा शालू भेट देण्याची परंपरा आहे. यंदा 1 लाख 45 हजार रुपये मूल्याचा हा आकर्षक शालू देवीच्या चरणी समर्पित करण्यात आला. या मंगलप्रसंगी तिरुपती देवस्थानचे प्रतिनिधी टी. रामाराव, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे तसेच मंदिर व्यवस्थापक महादेव दिंडे यांच्यासह इतर प्रमुख अधिकारी व मानकरी उपस्थित होते. एका विशेष तबकात शालू, फळे, फुलांचे हार, गजरा, लाडू आणि पानाचा विडा ठेवून दक्षिण प्रवेशद्वारातून पारंपरिक रीतीरिवाजाने हा शालू गाभाऱ्यात आणून देवीला अर्पण करण्यात आला.
1983 पासूनची ऐतिहासिक परंपरा : तिरुपती बालाजी मंदिराकडून कोल्हापूरच्या अंबाबाईला मानाचा शालू पाठवण्याची ही धार्मिक परंपरा 1983 सालापासून सुरू आहे. पौराणिक आख्यायिकेनुसार, भृगुऋषींच्या प्रसंगानंतर श्रीलक्ष्मी वैकुंठ सोडून करवीर क्षेत्रात म्हणजेच कोल्हापूर येथे वास्तव्यास आल्याची धार्मिक मान्यता आहे. कोल्हापूरची अंबाबाई ही महालक्ष्मी तर तिरुपतीचे श्री व्यंकटेश्वर हे भगवान विष्णूंचे स्वरूप मानलं जात असल्यामुळं या दोन प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठांमध्ये अत्यंत जिव्हाळ्याचे व पवित्र नाते मानले जाते. याच धार्मिक श्रद्धेपोटी दरवर्षी नवरात्रात तिरुपतीहून अंबाबाईसाठी हे महावस्त्र पाठवले जाते. अशी माहिती तिरुमला देवस्थानच्या प्रकाशित करण्यात आलेल्या ग्रंथांमधून मिळत असल्याचं मंदिर आणि धर्मशास्त्र अभ्यासक उमाकांत राणिंगा यांनी दिली.
विजयादशमी दिवशी देवीला परिधान केला जाणार शालू : तिरुपती देवस्थानकडून प्राप्त झालेला हा मानाचा शालू दसऱ्याच्या दिवशी विशेष पूजेदरम्यान अंबाबाई देवीच्या मूर्तीला परिधान केला जातो. दसऱ्याच्या दिवशी देवीचे या विशेष शालूतील देखणे रूप पाहण्यासाठी लाखो भाविक मंदिरात हजेरी लावतात. नवरात्रोत्सव संपन्न झाल्यानंतर, परंपरेनुसार देवस्थान समितीमार्फत या मानाच्या शालूचा अधिकृत लिलाव केला जातो, ज्यामध्ये देशभरातील भाविक मोठ्या श्रद्धेने सहभागी होतात. दरम्यान अशाप्रकारे, धार्मिक-सांस्कृतिक समरसता आणि दोन महान तीर्थक्षेत्रांमधील अखंड स्नेहाचे प्रतीक असलेला हा शालू अर्पण सोहळा कोल्हापूरच्या नवरात्रोत्सवातील मुख्य श्रद्धास्थान ठरला आहे.
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