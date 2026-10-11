पुण्यात महालक्ष्मी आणि चतुःशृंगी मंदिरात नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ; महालक्ष्मी देवीला दोन किलो सोन्याचा रत्नजडित मुकूट
पुण्यातील महालक्ष्मी मंदिरात देवीला दोन किलो सोन्याचा रत्नजडित मुकूट अर्पण (Gold Crown) करण्यात आला. तर चतुःशृंगी मंदिरातही पारंपरिक घटस्थापनेसह नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली.
Published : October 11, 2026 at 5:40 PM IST
पुणे : सर्वत्र मोठ्या उत्साहात आजपासून शारदीय नवरात्रोत्सवाला (Shardiya Navratri 2026) सुरुवात झाली. पुण्यातील सारसबागेसमोरील श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या वतीनं आयोजित सार्वजनिक नवरात्रोत्सवात बेलराईज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत बडवे आणि सुप्रिया बडवे यांच्या हस्ते पारंपरिक पद्धतीनं घटस्थापना करण्यात आली. यंदाच्या नवरात्रोत्सवाचं विशेष आकर्षण म्हणजे महालक्ष्मी देवीसाठी तब्बल दोन किलो सोन्यापासून साकारण्यात आलेला भव्य सुवर्ण मुकूट. घटस्थापनेच्या दिवशी देवीला हा रत्नजडित मुकूट परिधान करण्यात आला. संपूर्ण नवरात्रोत्सवात भाविकांना या आकर्षक सुवर्ण मुकुटाचं दर्शन घेण्याची संधी मिळणार आहे.
महालक्ष्मी मंदिरात सार्वजनिक नवरात्रोत्सव : महालक्ष्मी मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच विविध सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमांचेही आयोजन करण्यात आलं आहे. धार्मिकतेला सामाजिकतेची जोड देणारा आणि समाजातील सर्व घटकांना सामावून घेणारा सार्वजनिक नवरात्रोत्सव दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महालक्ष्मी मंदिरात उत्साहात साजरा होत आहे.
सुवर्ण मुकुटावरील नक्षीकाम विशेष लक्षवेधी : यावेळी उत्सवप्रमुख डॉ. तृप्ती अग्रवाल म्हणाल्या, "सुवर्ण मुकुटावरील सुबक आणि नाजूक नक्षीकाम विशेष लक्षवेधी आहे. पारंपरिक धार्मिक संकल्पना, उत्कृष्ट सुवर्णकारिता आणि कलात्मक सौंदर्य यांचा सुंदर संगम या मुकुटामध्ये पाहायला मिळतो. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांसाठी हा सुवर्ण मुकूट विशेष आकर्षण ठरत असून, श्री महालक्ष्मी देवीला आणखी दिव्य आणि वैभवशाली स्वरूप प्राप्त झालं आहे."
मुकुटाची निर्मिती कोणी केली? : मंदिर ट्रस्टच्या प्रमुख विश्वस्त अमिता अग्रवाल यांनी सांगितलं की, या मुकुटामध्ये गरुडावर विराजमान असलेल्या श्री लक्ष्मी-विष्णूंचं मनोहारी रूप साकारण्यात आले आहे. यासोबतच अष्टलक्ष्मींच्या विविध स्वरूपांचं अत्यंत बारकाईनं आणि कलात्मक पद्धतीनं चित्रण करण्यात आलं आहे. या मुकुटाची निर्मिती राठोड ज्वेलर्सचे संजय राठोड यांनी केली. मुकुटामध्ये वापरण्यात आलेली विविध प्रकारची मौल्यवान रत्ने हे त्याचं विशेष आकर्षण आहे. प्रत्येक देवस्वरूपाच्या भावमुद्रा, चेहऱ्यावरील भाव आणि सूक्ष्म तपशील स्वतंत्रपणे अधोरेखित करण्यात आलं आहेत. त्यामुळं संपूर्ण कलाकृती अधिक जिवंत आणि देखणी दिसत असल्याचंही अमिता अग्रवाल यांनी सांगितलं.
चतुःशृंगी मंदिरातही पारंपरिक पद्धतीनं घटस्थापना : पुण्यातील सुप्रसिद्ध श्री देवी चतुःशृंगी मंदिरातही शारदीय नवरात्रोत्सवाला पारंपरिक पद्धतीनं आणि मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. श्री देवी चतुःशृंगी मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं आयोजित नवरात्रोत्सवाची घटस्थापना सकाळी नऊ वाजता मंदिराचे व्यवस्थापक विश्वस्त श्रीधर अनगळ यांच्या हस्ते करण्यात आली. घटस्थापनेनंतर देवीला अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर रुद्राभिषेक, महावस्त्र अर्पण, महापूजा आणि महाआरती करण्यात आली. या सर्व पूजाविधींचं पौरोहित्य श्रीराम नारायण कानडे गुरुजी यांनी केलं. नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी पहाटेपासून भाविकांनी देवीच्या दर्शनासाठी मंदिरात मोठी गर्दी केली होती.
देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांमध्ये मोठा उत्साह : मागील शंभर वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा कायम राखत मंदिर ट्रस्टनं यंदाही भाविकांसाठी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन केलं आहे. आज सकाळी घटस्थापना श्रीधर अनगळ यांच्या हस्ते करण्यात आली आणि देवीला मंगलस्नान, पंचामृत आणि सुगंधी द्रव्यांचा अभिषेक करून सालंकृत पोशाखात महापूजा करण्यात आली. उत्सवकाळात दररोज सकाळी दहा आणि रात्री आठ वाजता देवीची महाआरती होणार आहे. यावेळी नगारा, चौघडा आदी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात शंखनाद करण्यात येणार आहे. तसंच मंदिरात महिला मंडळांच्या वतीनं सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत श्रीसूक्त, ललितासहस्रनाम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र आणि देवीच्या विविध स्तोत्रांचं पठण करण्यात येणार आहे. दोन्ही मंदिरांमध्ये नवरात्रोत्सवानिमित्त भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं असून, देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचा -
- करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरात शारदीय नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ, परंपरेनुसार देण्यात आली तोफेची सलामी
- अमरावती नवरात्रोत्सव : अंबादेवी आणि एकविरा मातेच्या जयघोषात उत्सवाचा मंगलारंभ; भाविकांची गर्दी
- महालयानिमित्त मूर्तीच्या 'चक्षूदान' सोहळ्यानं बंगाली संस्कृतीतील दुर्गा पूजेचा प्रारंभ; ठाण्याच्या कोलशेतमध्ये 37 मूर्तींना अंतिम रूप