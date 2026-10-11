करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरात शारदीय नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ, परंपरेनुसार देण्यात आली तोफेची सलामी
कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात (Shree Karveer Niwasini Ambabai) तोफेच्या सलामीने नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाला. आई अंबाबाईचं दर्शन घेण्यासाठी लाखो भाविकांची गर्दी उसळली.
Published : October 11, 2026 at 3:27 PM IST
कोल्हापूर : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक महत्त्वाचे शक्तिपीठ म्हणून देशभर ओळख असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरात (Shree Karveer Niwasini Ambabai) परंपरेप्रमाणे मानाच्या तोफेची सलामी देऊन विधिवत घटस्थापना करण्यात आली. शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी आई अंबाबाईचं दर्शन घेण्यासाठी देशभरातून आलेल्या लाखो भाविकांनी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी केली. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं भाविकांसाठी विशेष नियोजन करण्यात आलं. यंदा भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून, 116 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे गर्दीवर नजर ठेवण्यात येत आहे. आजपासून आदिशक्ती आई अंबाबाईच्या नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाल्यानं संपूर्ण मंदिर परिसरात भक्तिमय आणि चैतन्यपूर्ण वातावरण निर्माण झालंय.
विधिवत घटस्थापना अन् मानाच्या तोफेची सलामी : शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरात विधिवत घटस्थापना करण्यात आली. घटस्थापनेच्या दिवशी करवीरची आदिशक्ती आई अंबाबाई आणि महिषासुर यांच्यात झालेल्या युद्धाचे प्रतीक म्हणून अंबाबाई मंदिरासह घरोघरी घटस्थापना करण्याची परंपरा आहे. याच परंपरेनुसार मंदिरात विधिवत घटस्थापना करण्यात आली. त्यानंतर मानाच्या तोफेची सलामी देण्यात आली. नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी पहाटेपासून आई अंबाबाईचं दर्शन घेण्यासाठी देशभरातील भाविकांनी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी केली.
मुखदर्शनाची स्वतंत्र व्यवस्था : भाविकांच्या सोयीसाठी भवानी मंडप परिसरातील शेतकरी संघाच्या इमारतीतून गाभारा दर्शनाची रांग लावण्यात आली आहे. तसेच गरुड मंडपाशेजारी मुखदर्शनाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. मंदिर परिसरातील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. याशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गर्दीवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. गर्दीमध्ये गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या समाजविघातक व्यक्ती आढळल्यास नियंत्रण कक्षातून त्यांच्यावर तत्काळ नजर ठेवण्यात येणार आहे. पुढील नऊ दिवस आदिशक्तीचा जागर होणार असून, त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती सज्ज असल्याची माहिती समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे यांनी दिली.
व्हीआयपी गेटवर गर्दी, भाविक आणि पोलिसांमध्ये वादावाद : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्यावतीनं गाभारा दर्शनासाठी भवानी मंडपातील शेतकरी संघाच्या इमारतीतून दर्शन रांग करण्यात आली आहे, देशभरातून आलेल्या भाविकांना आई अंबाबाईचे दर्शन घेण्यासाठी तब्बल चार ते पाच तास रांगेत उभं राहावं लागतं. दक्षिण दरवाजाजवळ करण्यात आलेल्या व्हीआयपी गेटमधून पोलीस शासकीय कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना प्रवेश असल्यामुळं या गेटजवळ दर्शनासाठी झुंबड उडाली. बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांवर कुणाचही नियंत्रण नाही, सुरक्षेचे ठिकाण सोडून पोलीस कर्मचारी, अधिकारी, गृहरक्षक दलाचे जवान, कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्रमंडळींना घेऊन व्हीआयपी गेटमधून थेट गाभाऱ्यात दर्शनासाठी पोहोचत आहेत. तर दुसरीकडं चार ते पाच तास दर्शनासाठी थांबून गाभाऱ्यात होणाऱ्या गर्दीमुळं आई अंबाबाईचा दर्शन ही सर्वसामान्यांना होत नाही अशी परिस्थिती पहिल्याच दिवशी पाहायला मिळाली. आता या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना रोखणार तरी कोण? असा सवाल ही भक्तांनी उपस्थित केलाय.
आजपासून नऊ दिवस आई अंबाबाईची सालंकृत पूजा : करवीर निवासिनी आई अंबाबाई देवीच्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला आजपासून प्रारंभ झाला. या नऊ दिवसांचे वैशिष्ट्य म्हणजे श्री पुजवांकडून नऊ दिवस आई अंबाबाईची विधिवत सालंकृत पूजा बांधण्यात येते. आज पहिल्याच दिवशी आई जगदंबेची नंदादेवी रूपातील सालंकृत पूजा बांधण्यात आली. यापुढचे आठ दिवस अनुक्रमे सर्वस्याद्या, भीमादेवी, कात्यायनी, गजारुढ अंबरातील पूजा, देवी स्कंदमाता, देवी वैष्णवी, त्रिगुणात्मिका महालक्ष्मी, महिषासुरमर्दिनी आणि अश्वारूढ पूजा श्री पूजक मंडळाकडून बांधण्यात येणार आहे.
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