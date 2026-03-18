साताऱ्यात मिनी मंत्रालयावर सत्तेची 'गुढी' कोण उभारणार? राष्ट्रवादी-शिवसेना सदस्य टूरवर, भाजपाकडून फोडाफोडीचे प्रयत्न
सातारा जिल्हा परिषदेवर झेंडा फडकवण्याचा चंग भाजपा नेत्यांनी बांधला आहे. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात जोरदार घडामोडी सुरू झाल्या आहेत.
Published : March 18, 2026 at 12:10 PM IST
सातारा : जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडी सोमवारी झाल्यात. त्यामध्ये फलटण आणि जावळी तालुक्यांत भाजपाने फोडाफोडी करीत आपलेच सभापती केलेत. आता शुक्रवारी (20 मार्च) होणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीतही भाजपाकडून तोच फॉर्म्युला राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खटाव तालुक्यातील एक महिला सदस्या भाजपाच्या गळाला लागल्या आहेत. त्यामुळं मिनी मंत्रालयावर सत्तेची गुढी कोण उभारणार? याची उत्सुकता वाढली आहे.
लता कर्णे लागल्या भाजपाच्या गळाला : खटाव तालुक्यातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सदस्या लता कर्णे या भाजपाच्या गळाला लागल्या आहेत. त्या अज्ञातवासात गेल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांना इशारा दिलाय. तुमची बांधिलकी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि जनतेशी आहे, भाजपाशी नाही, याचं भान ठेवून परत या. अन्यथा अपात्र ठरवण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना दिलाय.
भाजपाकडून फोडाफोडीचं राजकारण : केंद्र आणि राज्यात भाजपाकडून सुरू असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणाचे प्रयत्न आता जिल्हा परिषद स्तरापर्यंत पोहोचले असल्याची टीका आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केलीय. कार्यकर्त्यांनी जीवाचे रान करून लता कर्णे यांना निवडून आणले. मात्र, भाजपासोबत जाण्याचा त्यांचा निर्णय हा मतदारांच्या विश्वासाला तडा देणारा आहे. त्यांनी तातडीने परत यावे अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
जिल्हा परिषद सदस्य पदाचा राजीनामा द्यावा : लता कर्णे यांना निवडून आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांची प्रचंड मेहनत घेतली. त्यांच्या विजयात पक्ष संघटना आणि जनतेचा मोठा वाटा आहे. पक्षाने सर्वतोपरी ताकद दिल्यामुळं त्यांचा विजय शक्य झाला. त्यामुळं नैतिकदृष्ट्या त्यांनी राष्ट्रवादीसोबत राहणं आवश्यक आहे. राष्ट्रवादीसोबत राहायचं नसेल तर जिल्हा परिषद सदस्यपदाचा राजीनामा देऊन भाजपामध्ये जावे, असा थेट सल्ला माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांनी दिलाय.
फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू : साताऱ्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढवली. मात्र, भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात यश आलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) सदस्यांची बेरीज भाजपा सदस्यांपेक्षा जास्त आहे. त्या जोरावर सत्ता स्थापन करण्याचा राष्ट्रवादी शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. भाजपा नेते फोडाफोडी करणार हा धोका ओळखून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने आपले सदस्य एक महिन्यापासून सहलीवर परराज्यात पाठवले आहेत. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाजपाचाच करायचा, असा चंग बांधून भाजपा नेत्यांनी आता फोडाफोडीचे जोरकस प्रयत्न सुरू केलेत.
