ठाण्यात महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; शरदचंद्र पवार पक्षाकडून पहिला उमेदवारी अर्ज दाखल

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अभिजित पवार (Abhijit Pawar) यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

Abhijit Pawar Nomination form
उमेदवार अभिजित पवार यांनी केला अर्ज दाखल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 8:00 PM IST

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. अशावेळी महाविकास आघाडीकडून जागा वाटप निश्चित झालं नसताना जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघात मोठे शक्ती प्रदर्शन करत आणि रॅली काढून अभिजित पवार (Abhijit Pawar) यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्यामुळं मनसे आणि काँग्रेससोबत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला विश्वासात न घेता अर्ज दाखल केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील सदस्य पक्षांनी केला आहे.


कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम : आघाडी आणि महायुतीचं जागा वाटप अंतिम टप्प्यात आलं असताना, अर्ज दाखल करण्याची तयारी सर्वपक्षांकडून सुरू आहे. मात्र, जागा वाटप निश्चित न झाल्यानं अजूनही ठाण्यातील निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालं नाही. अशातच अर्ज दाखल करण्याची सुरूवात झाल्यानं आता कार्यकर्त्यांमध्ये देखील संभ्रम निर्माण झाला आहे. युती आघाडीत निवडणुका लढायच्या की आपल्या पक्षाच्या जीवावर असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

प्रतिक्रिया देताना उमेदवार अभिजित पवार (ETV Bharat Reporter)



शिवसेना आणि भाजपा देणार उमेदवार : कळवा मुंब्रा भागात आव्हाडांचा मतदारसंघ असल्यामुळं तेथून सर्वाधिक इच्छुक उमेदवार जितेंद्र आव्हाड यांच्या पक्षातून निवडणूक लढवणार आहेत. मात्र याठिकाणी शिवसेना आणि भाजपा देखील उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहेत. अशातच आधीच उमेदवारी अर्ज दाखल करून शक्तिप्रदर्शन केल्यामुळं दडपण निर्माण करण्याचं काम या आजच्या रॅली आणि अर्ज दाखल करण्यामुळं निर्माण झालं आहे. मागील अनेक वर्ष या भागात मोठमोठे मनोरंजन आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन होत आहे. अशात येऊ घातलेल्या निवडणुकीत युवा उमेदवार दिल्यानं हायटेक प्रचारही याठिकाणी पाहायला मिळणार आहे.



अभिजित पवार विश्वासू युवा सहकारी : ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक लढणारे अभिजित पवार हे जितेंद्र आव्हाड यांचे विश्वासू सहकारी असून त्यांनी आव्हाड यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून देखील काम पाहिलं आहे. त्यासोबत पक्षाचं काम करताना तडीपारी देखील भोगली आहे. अनंत करमुसे, महेश आहेर प्रकरणात अभिजित पवार यांना अटकेच्या कारवाईला देखील सामोरे जावे लागले आहे.

