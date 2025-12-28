बारामतीत 'एआय' युगाचा ऐतिहासिक प्रारंभ; पवार कुटुंबाचं नेतृत्व, अदानी समूहाची भागीदारी
बारामतीत विद्या प्रतिष्ठानच्या 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' केंद्राचं उद्घाटन प्रसंगी शरद पवार आणि अदानी एकत्र आले आहेत.
Published : December 28, 2025 at 6:17 PM IST
बारामती : महाराष्ट्राच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. विद्या प्रतिष्ठान बारामती यांच्यावतीनं स्थापन करण्यात आलेल्या ‘शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ या जागतिक दर्जाच्या केंद्राचं उद्घाटन आज दिमाखात पार पडलं. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा केवळ शैक्षणिक न राहता राष्ट्रीय राजकारण आणि उद्योग विश्वाचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे.
तरुणासाठी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची दारे खुली : या कार्यक्रमास शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सुनेत्रा पवार यांच्यासह विद्या प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. पवार कुटुंबाच्या नेतृत्वाखाली बारामतीत सुरू झालेल्या या 'एआय' केंद्रामुळं ग्रामीण भागातील तरुणासाठी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची दारे खुली झाली आहेत. उद्घाटक गौतम अदानी यांनी आपल्या भाषणात बारामतीचे विशेष कौतुक केल. त्यांनी सांगितलं की, "काही ठिकाणे ही केवळ भौगोलिक नसून जीवनाचे प्रतीक बनतात आणि बारामती हे असेच एक प्रतीक आहे. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी शरद पवार यांनी पक्षभेद न करता केलेले कार्य देशासाठी दिशादर्शक ठरले." आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचे तंत्रज्ञान ठरणार असून, अदानी समूह आणि विद्या प्रतिष्ठान यांच्यात MoU साइन झाला असून ही भागीदारी दीर्घकाळ सुरू राहील, अशी घोषणा त्यांनी केली. इतिहास पाहणारे नाही, तर इतिहास घडवणारे लोक महत्त्वाचे असतात," असं सांगत त्यांनी तरुणांना देश उभारणीसाठी सज्ज होण्याचं आवाहन केलं.
ग्रामीण भारतात एआय सेंटर : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एआयच्या वाढत्या प्रभावावर भाष्य करताना सांगितलं की, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही प्रगत असली तरी ती माणसाची जागा कधीच घेऊ शकत नाही. शिक्षकांचे संस्कार, माणुसकी, भावना आणि आधार संगणक देऊ शकत नाही." पवार आणि अदानी कुटुंबातील तीस वर्षांचे स्नेहसंबंध अधोरेखित करत, अदानी समूहाच्या यशामागे प्रीती अदानी यांचं मोठं योगदान असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात भविष्यातील शिक्षणाची दिशा स्पष्ट करताना सांगितलं की, येणारा काळ असा असेल की एआयचे शिक्षण घेणारा साक्षर मानला जाईल आणि इतर फक्त निरीक्षक राहतील. ग्रामीण भारतात एआय सेंटर सुरू करणारी विद्या प्रतिष्ठान ही देशातील पहिली संस्था असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. अदानी समूहाच्या रोजगारनिर्मिती, सीएसआरमधून आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोनाचेही त्यांनी कौतुक केलं.
गौतम अदानी यांचे कार्य नव्या पिढीसाठी : कार्यक्रमाच्या अध्यक्षीय भाषणात शरद पवार यांनी सांगितलं की, "शून्यातून उद्योग उभा करणाऱ्या गौतम अदानी यांचे कार्य नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. एआय आणि डेटा सेंटरमुळं हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून पूर्ण सहकार्य दिलं जाईल. या एआय सेंटरच्या उद्घाटनामुळं बारामती ही केवळ राजकीय केंद्र न राहता शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाचे हब म्हणून उदयास येत असल्याचा ठोस संदेश या कार्यक्रमातून मिळाला. राजकारण, उद्योग आणि शिक्षण यांचा संगम साधणारा हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने एक निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
