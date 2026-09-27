'दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवा'-शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून शेतकरी, शेतमजुरांसह ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, कुटुंबांसाठी 17 मागण्या केल्या आहेत.
Published : September 27, 2026 at 8:14 PM IST
पुणे- महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे 17 मागण्या केल्या आहेत. काँग्रेसपाठोपाठ शरद पवारांनीही विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली आहे.
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीनं दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या अडचणींचा गांभीर्यानं विचार करून या मागण्यांची सरकारनं तातडीनं अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती असल्याचं शरद पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
- शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी करावी.
- जमीन महसूल आणि कृषी वीजबिल माफी करावी.
- प्रतिकुटुंब 25 किलो मोफत धान्य देण्यात यावे.
- थेट आर्थिक मदत करावी.
- शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 1 लाख रुपये देण्यात यावे.
- शेतमजुरांना 25 हजार रुपये अनुदान द्यावे.
- तहसीलदारांना टँकर मंजुरीचे अधिकार देऊन पिण्याचे आणि जनावरांचे पाण्याची तातडीने उपलब्धता द्यावी.
- रोजगार हमीची कामे करावीत.
- जलसंधारणासाठी विशेष निधी द्यावा.
- विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृह फी आणि मेस फी माफी करावी.
- फळबाग व पिकांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.
- दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे.
- दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकरी आणि शेतमजुरांना मदत देण्यात यावी.
265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राज्यातील 93 तालुके वगळता सर्व 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनाही जाहीर करताना शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचं पुनर्गठन करण्याची घोषणा केली. तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती आणि शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट असे निर्णय घेतले आहेत.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पत्राद्वारे १७ मागण्या करत आहोत.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 27, 2026
शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी,… pic.twitter.com/ETLr7phlCB
- दरम्यान, बीड जिल्ह्यानं दुष्काळाच्या उपाययोजना जाहीर केल्यानंतर शेतकरी या निर्णयावर समाधानी नसल्याचं चित्र आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळं झालेल्या नुकसानीची मदत अद्याप पूर्णपणे मिळाली नसल्याचा आरोप बीडच्या शेतकऱ्यांनी केलाय. त्याचबरोबर पीक विम्याची रक्कमही मिळाली नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा-