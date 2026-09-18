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'राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा'; मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीनं उपाययोजना करण्याची शरद पवारांची मागणी

राज्यात पावसाचे कमी प्रमाण झाल्यानं शेतकरी संकटात सापडलेत. अशा परिस्थितीत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहून उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

Sharad Pawar
संग्रहित- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 10:55 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 11:16 AM IST

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मुंबई- राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. शेतकरी संकटात सापडला असता मुख्यमंत्र्यांनी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी शरद पवारांनी मागणी केली आहे.

माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या समस्याबाबत, पर्जन्यमानाचे कमी झालेले प्रमाण आणि अशा परिस्थितीत उपाययोजना करण्यासाठी सूचविलं आहे.

शरद पवारांनी राज्यातील कमी झालेल्या पर्जनमानाबाबत नमूद करताना म्हटलं की, यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसानं ओढ दिल्यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात आहे. राज्यातील 36 पैकी तब्बल 31 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. 1 जून ते 15 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात केवळ 748 मिलीमीटर पाऊस झाला. सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 19 टक्के पाऊस कमी झाला. मुंबई, रायगड, पालघर आणि विदर्भातील काही जिल्हे वगळता बहुतांश महाराष्ट्रात भीषण परिस्थिती आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर गेल्या तीन महिन्यांत सरासरीच्या सुमारे 60 टक्के तूट आहे. तालुका पातळीवर यापेक्षाही भीषण परिस्थिती दिसून येत आहे, याकडे माजी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी लक्ष वेधलं आहे.

पेरणीचे कमी झाले प्रमाण- यंदा, जून ते ऑगस्ट महिन्यातील विभागनिहाय पावसाची सरासरी तूट बघितली असता, मराठवाड्यात 69 टक्के तूट, विदर्भात 61 टक्के तूट, कोकणात 33 टक्के तूट तर पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात 26 टक्के पावसाची तूट दिसून आली आहे. पेरणी क्षेत्राचा विचार केल्यास विदर्भात गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2025 अखेर 50 लाख 4 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या होत्या. मात्र, यंदा हे क्षेत्र 47 लाख 50 हजार हेक्टरपर्यंत घटलं आहे. मराठवाडा विभागातदेखील गेल्या वर्षी 48 लाख 21 हजार हेक्टरवर पेरण्या झाल्या होत्या. यंदा ते 46 लाख 19 हजार हेक्टरपर्यंत पेरणीचे प्रमाण कमी झाले. त्यातही सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद ही सर्वन्च उभी पिके पावसाअभावी करपली आहेत. कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे शरद पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.

प्रश्न अधिकच गंभीर होण्याची भीती- जागतिक हवामान संस्थेंच्या माहितीनुसार एल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होत आहे. सन 2027 मध्येदेखील त्याचे परिणाम दिसणार आहेत. या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा हे प्रश्न अधिकच कठीण होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात दुष्काळ जाहीर करुन औपचारिक निकषांची वाट न पाहता तत्काळ उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेत तातडीनं आवश्यक उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षाही शरद पवारांनी व्यक्त केली आहे.

  1. तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीनं दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती द्याव्यात.
  2. शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये तर शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये विशेष मदत देण्यात यावी.
  3. कर्जमाफी योजनेची तातडीनं अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. कर्जफेडी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान 50 हजारांवरून 1 लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, 2025-2026 मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.
  4. एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी 17 हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.
  5. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करावीत. फळबागा वाचवण्यासाठीदेखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.
  6. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांमध्ये आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तातडीने चारा छावण्या, पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
  7. दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्यानं विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.
  8. प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.
  9. दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.

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Last Updated : September 18, 2026 at 11:16 AM IST

TAGGED:

NCP SP PRESIDENT LETTER TO CM
SHARAD PAWAR ON FARMERS ISSUE
SHARAD PAWAR 8 DEMANDS TO CM
शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
SHARAD PAWAR

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