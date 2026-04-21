शरद पवार बारामती पोटनिवडणुकीत मतदान करणार नाहीत; सुनेत्रा पवारांबाबत केलं विधान, काय आहे नेमकं कारण?

ज्येष्ठ नेते शरद पवार मतदानाकरता बारामतीत येऊ शकणार नाहीत. याबाबत खुद्द शरद पवारांनीच माहिती दिली. त्यांनी सोशल मीडियावरून यासंदर्भात पोस्ट केली आहे.

फाईल फोटो - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 7:33 PM IST

मुंबई/बारामती - राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं जानेवारी महिन्यात निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळं बारामती विधानसभा मतदारसंघातील जागा रिक्त झाल्यानं याठिकाणी निवडणूक आयोगानं पोटनिवडणूक जाहीर केली. 23 एप्रिलला येथे पोटनिवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.

शरद पवार करणार नाहीत मतदान - सर्वाधिक मतांनी निवडून येण्याकरता महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अनेक नेते सुनेत्रा पवारांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. मात्र, यात सुनेत्रा पवार यांचे सासरे आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार मतदानाकरता येऊ शकणार नाहीत. याबाबत खुद्द शरद पवारांनीच माहिती दिली. त्यांनी सोशल मीडियावरून यासंदर्भात पोस्ट केली आहे.

मी १९६७ मध्ये लढविलेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून बारामती मतदारसंघातील माझ्या मतदानाचा हक्क अखंडपणे बजावला. आता २०२६ मध्ये बारामती विधानसभा मतदारसंघात महाराष्ट्राचे एक लाडके व लोकप्रिय नेते अजित पवार यांच्या दुर्दैवी, अपघाती निधनाच्या शोकात्म पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणुक होत आहे.

या पोटनिवडणुकीसाठी बारामती येथे येऊन आतापर्यंतच्या प्रघातानुसार मतदान करण्याचे मी ठरवले होते. दुर्दैवाने माझी प्रकृती बिघडल्याने मला मुंबईत रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. डॉक्टरांनी मला उपचार आणि सक्तीची विश्रांती या कारणास्तव मुंबईबाहेर जाण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे अत्यंत नाईलाजास्तव मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून मला वंचित रहावे लागत आहे, हे मी अत्यंत व्यथित आणि खेदपूर्ण अंत:करणाने सांगू इच्छितो. माझ्यावर अथक प्रेम व विश्वास असलेले बारामतीचे नागरिक, मतदार व कार्यकर्ते मला समजुन घेतील याची मी खात्री बाळगतो.

आमच्या पक्षाने (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार) या पोटनिवडणुकीत श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. अजित पवार यांना ही एकप्रकारे आमच्या पक्षातर्फे श्रद्धांजलीच आहे. माझे बारामतीमधील सर्व मतदारांना आवाहन आहे की, त्यांनी श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना मतदान करून अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करावी.

बारामतीमधील मतदार यांनी माझ्यावर प्रदीर्घ विश्वास ठेवलेला आहे. ते या आवाहनास प्रतिसाद देतील, असा मला विश्वास आहे. मतदानासाठी प्रत्यक्ष न येता निवडणूक आयोगाच्या विविध पर्यायांचा देखील मी तपास केला व विचारणा केली. परंतु, ते पर्याय उपलब्ध नसल्याचे राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. अखेर अतिशय व्यथित व जड अंत:करणाने मला मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय करावा लागला. या पोटनिवडणुकीत श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना मतदान करावे, असे मी बारामतीकरांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो.

