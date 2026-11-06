शरद पवार एनडीएसोबत जाणार? संजय राऊत यांनी एका वाक्यात विषय संपवला
शरद पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्या संभाषणावर खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : November 6, 2026 at 11:28 AM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. शरद पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये शरद पवार यांनी 10 तारखेनंतर एकत्र बसून चर्चा करू, असं प्रफुल पटेल यांना सांगितलं. त्यामुळे 10 तारखेनंतर नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
प्रफुल पटेल यांनी घेतली शरद पवार यांची भेट - दरम्यान, या व्हिडिओमधील संभाषणावरुन दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? शरद पवार हे एनडीएसोबत जाणार का? असे अनेक प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहेत. या सर्व मुद्द्यावरुन शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली.
"शरद पवार हे एनडीएबरोबर जाणार नाहीत. ते महाविकास आघाडीसोबतच आहेत. कोणीही येवून शरद पवार यांना भेटलं तरी काही अडचण नाही. मात्र, ते आमच्याबरोबर आहेत. ते नेहमी आम्हाला मार्गदर्शन करत राहतील," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
शरद पवार आम्हाला आशीर्वाद देत राहतील - "शरद पवार कुठेही जाणार नाहीत. मी खात्रीने सांगतो. प्रफुल्ल पटेल यांना काहीही म्हणू द्या. पवार कुठे जाणार नाहीत. ते आमच्यासोबतच राहतील. पुरोगामी महाराष्ट्राचं नेतृत्त्व त्यांनी केलं आहे. कुणी गमजा मारत असतील तर त्या खोट्या आहेत. ते आमच्याबरोबर राहतील आणि आम्हाला आशीर्वाद देत राहतील," असं संजय राऊत म्हणाले.
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