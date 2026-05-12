पंतप्रधान मोदींच्या सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर देशभरात चिंतेचं वातावरण, आता शरद पवारांनी सुचवला मार्ग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा कमी वापर करण्याचा, तसेच, सोनं खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला होता. यावर आता शरद पवारांची प्रतिक्रिया आली आहे.
Published : May 12, 2026 at 11:31 AM IST
पुणे : इराणमधील संघर्षमय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (10 मे) देशातील नागरिकांना महत्त्वपूर्ण आवाहन केलं. त्यांनी नागरिकांना सोन्याची खरेदी टाळण्याचं, परदेश प्रवास मर्यादित करण्याचं आणि पेट्रोलचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं. याव्यतिरिक्त, त्यांनी कंपन्यांना त्यांच्या 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्थांचा विस्तार करण्याचं आवाहन केलं. पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनावर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मंगळवारी (12 मे) ट्विट करून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, असं आवाहन केलं आहे. तसेच, राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबविणं देशहितासाठी आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे.
शरद पवारांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काय? : शरद पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं की, मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. या घोषणांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्या अचानक करण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. ही बाब निश्चितच चिंतेची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे.
या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही पवारांनी केली. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबविणं देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे.
सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारनं अधिक संवेदनशीलता आणि व्यापक सल्लामसलतीला प्राधान्य द्यावं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. यासोबतच पंतप्रधानांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीने बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा आणि पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा, असंही त्यांनी सुचवलं आहे. देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणं हे सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असावं, अशी ठाम भूमिकादेखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी (@narendramodi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक,…— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 12, 2026
राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर केली होती टीका : पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी (11 मे) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एक पोस्ट शेअर केली होती. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'तडजोड करणारे पंतप्रधान' (compromised PM) असं संबोधलं होतं. त्यांनी लिहिले की, “मोदीजींनी काल जनतेकडे त्यागाची मागणी केली सोने खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका, पेट्रोल कमी वापरा, खाद्यतेल आणि इतर वस्तूंचा वापर कमी करा, मेट्रोनं प्रवास करा, वर्क फ्रॉम होम काम करा. हे उपदेश नाहीत, तर अपयशाचे पुरावे आहेत.”
ते पुढे म्हणाले की, “12 वर्षांत देशाला अशा स्थितीत आणलं गेलं आहे की आता जनतेलाच सांगावं लागत आहे की काय खरेदी करावं आणि काय नाही, कुठं जावं आणि कुठं जाऊ नये. प्रत्येक वेळी जबाबदारी जनतेवर टाकली जाते, जेणेकरून स्वतःची जबाबदारी झटकता येईल. देश चालवणं आता कॉम्प्रोमाइज्ड पंतप्रधानांच्या आवाक्याबाहेर गेलं आहे.”