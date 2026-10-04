MPSC आंदोलनाची दखल घेत शरद पवारांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना फोन; ‘विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत भूमिका मांडली.
Published : October 4, 2026 at 4:31 PM IST
पुणे : गेल्या चार दिवसांपासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागांत एमपीएससीचे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील एस. एम. जोशी पुल इथंही विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर भाष्य केलं.
पुण्यात आज रविवारी (4 ऑक्टोबर) शरद पवार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत भूमिका मांडली. राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून राज्याच्या प्रमुखांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला पाहिजे, असं पवारांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांना न्याय देणं ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून त्यांच्याशी संवाद साधावा, असंही शरद पवारांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
‘मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा’ :
वास्तविक, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात, विशेषतः पुणे, मुंबईसह अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं असून, त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून राज्य सरकार आणि संबंधित शिक्षण संस्थांनी याची नोंद घेऊन मार्ग काढण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी म्हटलं.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत भूमिका मांडली. गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलनात सहभागी असलेले तसेच आंदोलनात नसलेले अनेक विद्यार्थीही अस्वस्थ असल्याचं आपण पाहत आहोत, असं त्यांनी सांगितलं. आज काही विद्यार्थी आपल्याला भेटले असून, त्यांच्या मागण्या आणि त्यांची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद साधण्याची गरज असल्याचंही पवारांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली पाहिजे. चर्चेतून प्रश्न सोडवता येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढला पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
‘मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केली’ :
"मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला होता. मात्र, ते सध्या मुंबईत नाहीत. ते मुंबईत आल्यानंतर या प्रश्नात लक्ष घालून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा", अशी विनंती त्यांना केली आहे. गरज पडल्यास विद्यार्थ्यांची भेट घ्यावी, असंही त्यांना सांगितलं आहे, अशी माहिती शरद पवारांनी दिली.
राज्याच्या प्रमुखांनी याबाबत निर्णय घेणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणं ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री उद्या मुंबईत येतील आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न चर्चेतून सुटून त्यावर मार्ग निघाला पाहिजे, असंही पवार म्हणाले.
ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाबाबतही भाष्य :
मुंबईत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे बंधूंनी काढलेल्या मोर्चाबाबत विचारलं असता, पुण्यातही ही मागणी असल्याचं पवारांनी सांगितले. राज्यातील अनेक ठिकाणी ही मागणी केली जात आहे. चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सोबत असू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.