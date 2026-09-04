‘डीजेविरोधात बोलणं चुकीचं नाही’; विद्यानंद बापट यांच्या भूमिकेला शरद पवारांचा पाठिंबा
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि त्याचा नागरिकांना होणारा त्रास यामुळे बापट यांनी डीजे विरोधात भूमिका घेतली आहे.
Published : September 4, 2026 at 1:47 PM IST
पुणे : गणेशोत्सव अन् सण उत्सवांमध्ये डीजेच्या वापराला विरोध करणारे आणि अल्पावधीतच चर्चेत आलेले विद्यानंद बापट यांना गुरुवारी (3 सप्टेंबर) पुण्यातील टिळक रोडवरील कशाळे चौकात मारहाण करण्यात आली. एका वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीदरम्यान एका गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यानं बापट यांच्यावर हात उचलला.
या घटनेनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बापट यांच्या डीजेविरोधातील भूमिकेचे समर्थन केलं आहे. शुक्रवारी (4 सप्टेंबर) पुण्यातील मोदी बाग येथील निवासस्थानी शरद पवार उपस्थित असताना त्यांना या घटनेबाबत विचारण्यात आलं. यावेळी त्यांनी बापट यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि त्याचा नागरिकांना होणारा त्रास यामुळे बापट यांनी डीजे विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे ते गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आले आहेत. मात्र, याच भूमिकेमुळे मुलाखतीदरम्यान त्यांना मारहाण झाल्यानं या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे.
शरद पवार नेमकं काय म्हणाले? : याबाबत शरद पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, “विद्यानंद बापट यांना मी ओळखत नाही. परंतु त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य आहे. आपला उत्साह सर्वांना आनंदी करणारा पाहिजे. मात्र, त्यातील चुकीच्या गोष्टींवर कोणीतरी बोलणंही गरजेचं आहे आणि ही भूमिका बापट मांडत होते. सोलापूरमध्ये डीजेमुक्त गणेशोत्सव झाला आहे, असं मी वाचत होतो. बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा मी निषेध करतो. याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी माझी अपेक्षा आहे. गणेशोत्सवाची परंपरा आहे. मात्र चुकीच्या गोष्टींवर बापट मत व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या भूमिकेला माझं समर्थन आहे.”
पुणेकरांनी व्यक्त केला निषेध : दरम्यान, विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीचा सर्वसामान्य नागरिकांकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे. बापट यांना करण्यात आलेली मारहाण ही चुकीची कृती असल्याचं नागरिकांचं मत आहे. संविधानानं प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीनं घेतलेली भूमिका योग्य वाटत नसेल, तर त्याबाबत आक्रमक न होता शांततेनं आपलं मत मांडायला हवं, असं मत पुणेकरांसह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे.
नेमका विषय काय? : काही दिवसांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेनं पुण्यातील गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि साऊंड सिस्टिम्सबाबत एका बैठकीचं आयोजन केलं होतं. गणेशोत्सवाशी संबंधित विविध समित्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत, पुण्यातील आयटी प्रोफेशनल विद्यानंद बापट यांनी या विषयावर आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर, संबंधित समित्यांनी विद्यानंद बापट यांना बैठक सोडून जाण्यास सांगितलं.
बैठकीतून बाहेर आल्यानंतर विद्यानंद बापट यांनी सांगितलं की, हा मुद्दा केवळ ध्वनी प्रदूषणापुरता मर्यादित नाही. याचा वाहतुकीवरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होतो आणि त्यामुळे वृद्ध व इतर सामान्य नागरिकांची गैरसोय होते. त्यानंतर, पुण्यातील जागरूक नागरिकांनी एका रॅलीचंदेखील आयोजन केलं आणि सण उत्सवांदरम्यान होणाऱ्या अति-गोंगाटाबाबत चिंता व्यक्त केली. या निदर्शनांमध्ये भाजपाच्या अनेक सदस्यांनीही सहभाग घेतला होता.