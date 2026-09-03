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"घरातील खर्च भागवताना लोकांचा कसरत, GDP चं वास्तव वेगळं"; बारामतीतून शरद पवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

बारामती येथील पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी 7.8% जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधत महागाई, दुष्काळ आणि साखर आयातीसारख्या जमिनीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.

Sharad Pawar Slams Modi Govt Over GDP Data
शरद पवारांचा सरकारवर निशाणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 1:45 PM IST

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बारामती : देशाची अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई, दुष्काळी परिस्थिती, साखरेच्या बाजारातील अनिश्चितता आणि राज्यातील राजकीय घडामोडींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी आज बारामती येथील पत्रकार परिषदेत सडेतोड भाष्य केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या जीडीपी वाढीचा 7.8 टक्क्यांचा आकडा मांडला असला, तरी या आकडेवारीमागील वास्तव पूर्णपणे वेगळं असल्याचा दावा करत पवारांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं चित्र सरकारकडून अतिशय चांगलं असल्याचं दाखवलं जात आहे. मात्र, "प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा कितपत फायदा होतोय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे," असं शरद पवार म्हणाले. जीडीपी वाढीचा दर 7.8 टक्के सांगून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचं चित्र निर्माण केलं जात असलं, तरी जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. महागाईचा वाढता ताण सर्वसामान्य कुटुंबांच्या अर्थकारणावर जाणवत आहे. घरातील दैनंदिन खर्च भागवताना नागरिकांची मोठी कसरत होत असून, महागाई आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अन्य मुद्दे पुढे आणले जात असल्याची टीकाही पवारांनी केली.

माध्यमांशी बोलताना शरद पवार (ETV Bharat)

''महागाईचा थेट परिणाम कुटुंबांच्या बजेटवर होत आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, शिक्षण आणि इतर खर्च वाढत असताना सामान्य माणसांसमोरील अडचणी अधिक वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं सकारात्मक चित्र मांडलं जात असलं, तरी देशातील सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही'', असं पवारांनी स्पष्ट केलं. दुसऱ्या बाजूला, लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन करण्याचा नागरिकांचा अधिकार आणि प्रशासनाची भूमिका यावरही पवारांनी भाष्य केलं. "जनतेला आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करावं लागत असेल आणि प्रशासनाकडून निर्णय घेण्यास दिरंगाई होत असेल, तर न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करण्याची वेळ येते," असं ते म्हणाले. प्रशासकीय निर्णयांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता व्यक्त करण्याची वेळ येणं ही सरकारसाठी गांभीर्यानं विचार करण्याची बाब असल्याचंही पवारांनी नमूद केलं.

दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारला असता पवारांनी त्यावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. या प्रकरणाचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही; त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी त्यावर वक्तव्य करणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑक्टोबर महिन्यात बारामती दौऱ्यावर येणार असल्याची माहितीही शरद पवारांनी दिली. विद्या प्रतिष्ठानमधील 'नक्षत्र' या प्रकल्पाला पंतप्रधान मोदी भेट देणार असून, हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प असल्याचं पवारांनी सांगितलं. यापूर्वी एका कौटुंबिक कार्यक्रमाच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रकल्पाचं प्राथमिक सादरीकरण पाहिलं होतं. आता या प्रकल्पाचं सविस्तर सादरीकरण आणि उद्घाटन त्यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याचं पवारांनी स्पष्ट केलं.

पावसानं ओढ दिल्यानं शेतीसमोर मोठं संकट

''राज्यात अनेक भागांत पावसानं ओढ दिल्यानं शेतीसमोर मोठं संकट निर्माण झालं आहे. आगामी साखर हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर उसाच्या उत्पादनावरही याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या आधारावर योग्य मोबदला मिळणं आवश्यक असल्याचं पवारांनी सांगितलं. साखरेचे दर आणि बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता, नवीन साखर हंगामाच्या तोंडावर साखर आयातीचा विचार करणं मुळीच योग्य ठरणार नाही'', असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

दरम्यान, दुग्ध व्यवसायातील भेसळीविरोधात सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईबाबत पवारांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. कडक प्रशासकीय कारवाईमुळे दूध व्यवसायातील भेसळीवर नियंत्रण आल्याचं चित्र असून, त्याचा थेट फायदा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, पूर्वी सुमारे 60 रुपयांना मिळणाऱ्या दुधाला आता 80 रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याचंही त्यांनी नमूद केले. ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचं दूध मिळणार असेल, तर लोकही त्यासाठी जास्त भाव द्यायला तयार असतात, असं ते म्हणाले.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर भाष्य

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत विचारलं असता, शरद पवारांनी यावर आपली सविस्तर भूमिका उद्या सकाळी मांडणार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे त्यांच्या उद्याच्या भूमिकेकडे आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. दुसरीकडे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 1994 सालच्या घटनांचा संदर्भ देत केलेल्या टीकेलाही पवारांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं. "आज माझ्यावर टीका करणारे अनेकजण गेल्या 25-26 वर्षांपासून सत्तेत आहेत," असं म्हणत त्यांनी विखे पाटलांच्या आरोपांवर पलटवार केला. महागाई, शिक्षण, दुष्काळ आणि शेतीसमोरील आव्हानं हे सध्या राज्य आणि देशासमोरील अत्यंत महत्त्वाचं प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता, सर्वांनी एकत्र येऊन सामान्य माणसाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं आवाहन शरद पवार यांनी केलं. बारामतीतील पत्रकार परिषदेत पवारांनी केंद्राच्या आर्थिक धोरणांपासून राज्यातील दुष्काळ, साखर उद्योग, दूध व्यवसाय आणि राजकीय संघर्षापर्यंत विविध मुद्द्यांवर रोखठोक भाष्य केल्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यांची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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