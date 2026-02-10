ETV Bharat / state

दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण झालं पाहिजे अन् शरद पवार यांनी एनडीएसोबत यायला हवं; रामदास आठवलेंची प्रतिक्रिया

सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. यावर रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Ramdas Athawale
रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत अनेक नेते मंडळी आपलं मत व्यक्त करत आहेत. आज केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी देखील याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "अजित दादांना खरी आदरांजली द्यायची असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं विलीनीकरण व्हायला पाहिजे आणि शरद पवार यांच्या पक्षाने देखील एनडीएसोबत यायला पाहिजे."

शरद पवार यांची घेतली भेट : रामदास आठवले यांनी आज रुबी हॉल क्लिनिक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी रामदास आठवले म्हणाले, "माझी पवार साहेबांची भेट झाली असून त्यांची तब्येत उत्तम आहे. एक-दोन दिवसात त्यांना सोडण्यात येईल."

प्रतिक्रिया देताना रामदास आठवले (ETV Bharat Reporter)


अजित पवार यांचा अपघात आहे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत आठवले म्हणाले, "सगळ्यांना आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. अजित पवार मोठे नेते होते. त्यांच्या अपघाताबाबत अनेक शंका आहेत. मात्र मला वाटतं हा अपघात आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. पण मला हा घातपात वाटत नाही अपघात वाटतो, यावर राजकारण करून नये. अजित पवार यांच्याबाबत कोण घातपात करेल असं वाटत नाही. कॅप्टनकडून काही चूक झाली असेल असं वाटत आहे. निवडणुकीच्या काळात आरोप प्रत्यरोप झाले पण अजित पवारांच्या मनात देवेंद्र आणि एकनाथ शिंदेबाबत काही न्हवतं."


दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण झालं पाहिजे : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलिनीकरणाच्याबाबत आठवले म्हणाले की, "दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्या अश्या पद्धतीची चर्चा शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात झाल्याची माहिती आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष देखील एकत्र आले होते. अनेक दिवसापासून अजित पवारांची देखील ही इच्छा होती की शरद पवार यांनी एनडीएसोबत यायला हवं. विलीनीकरणाच्याबाबत अजित पवार पॉझिटिव्ह होते. त्यामुळं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं विलीनीकरण झालं पाहिजे."

शरद पवार यांनी एनडीएसोबत यायला हवं : 2019 पासून माझं मत होतं की शरद पवार यांनी एनडीएसोबत यायला हवं. पवारांनी एनडीएसोबत येऊन राज्याचा विकास करावा ही माझी इच्छा होती. तसं जर झालं असतं तर पवार साहेब हे देशाचे राष्ट्रपती झाले असते. पण तेव्हा तो निर्णय झाला नाही. पण आता जर अजित दादांना खरी आदरांजली द्यायची असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं विलीनीकरण व्हायला पाहिजे आणि शरद पवार यांच्या पक्षानं देखील एनडीएसोबत यायला पाहिजे", असं यावेळी रामदास आठवले म्हणाले.



देशाचा विकास अत्यंत वेगानं होत आहे : एपस्टीन फाईल्सबाबत आठवले यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "त्यामध्ये कोणतंही तथ्य नाही. काँग्रेस पक्ष जे आरोप करत आहे त्यात कुठलंही तथ्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा स्वच्छ असून देशाचा विकास अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं होत आहे."

