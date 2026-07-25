'मोदींच्या विरोधात त्यांच्यात पक्षात अस्वस्थता' याचा फायदा त्या लोकांनी घेतला असावा - शरद पवार
नीट पेपरफुटी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी राजीनामा दिला. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकजुटीचा आणि लोकशाहीच्या विजयाचा क्षण असल्याची प्रतिक्रिया शरद पवारांनी दिली.
Published : July 25, 2026 at 7:05 PM IST
पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असताना आज त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले, "हा देशातील युवाशक्तीच्या एकजुटीचा मोठा विजय आहे."
लोकशाहीच्या ताकदीचे प्रतीक : पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार म्हणाले की, नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सलग 28 दिवस विद्यार्थ्यांनी दिलेला लढा आणि दाखवलेली जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे. आंदोलकांच्या आग्रही मागणीनुसार अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. दडपशाहीला न घाबरता अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहून सरकारला नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडणारा हा लढा लोकशाहीच्या ताकदीचे प्रतीक आहे. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकजुटीचा मोठा विजय आहे. तसंच, विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी युवकांना नैतिक आणि संसदीय पाठबळ दिल्याबद्दल सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे त्यांनी आभार मानले. "देशातील लोकशाहीनं नव्याने कात टाकली असून, त्याचं श्रेय देशातील युवा पिढीला जातं."
लोकशाहीत संवादाचं महत्त्व : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याबाबत विचारलं असता शरद पवार म्हणाले, "मी पंतप्रधानांना लोकशाहीत संवादाचं महत्त्व पटवून दिलं. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणं आवश्यक आहे आणि त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्यानं विचार व्हावा आणि राजीनामा घेतला पाहिजे, असं सांगितलं. सरकार संवादासाठी तयार असेल तर चर्चा व्हावी, असं मी अभिजित दिपके यांनाही सांगितलं होतं. विद्यार्थ्यांचा आग्रह पंतप्रधान आणि शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केला आणि आज शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. हे नव्या पिढीच्या सामूहिक लढ्याचं यश असून मी त्याचं अभिनंदन करतो."
शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. तसंच, मेट्रोची एक लाईन बंद करण्यात आल्यानं सामान्य नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागला. हे आंदोलन केवळ जंतर-मंतरपुरतं मर्यादित राहिलं नाही, तर देशभर आणि परदेशातही त्याचे पडसाद उमटले. भारतातील तसंच परदेशातील भारतीय युवकांनी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन केलं. देशभरातून विद्यार्थी दिल्लीत एकत्र आले आणि त्यांच्या एकजुटीची दखल घेत अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, असं शरद पवार म्हणाले.
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