निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती तेव्हा 'हे' गांभीर्य देशाच्या नेतृत्वाला कळलं नाही का? निर्णय घ्यायला उशीर का - शरद पवार

जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केलीय. यावर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Published : May 14, 2026 at 9:31 PM IST

पुणे : जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशातील नागरिकांना केलेल्या आवाहनाला अनेक मंत्री प्रतिसाद देताना दिसत आहेत. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

निर्णय घेण्यास उशीर का झाला? : यावेळी पवार म्हणाले, “इराणमधील युद्धाचा परिणाम म्हणून हे निर्णय घेतले जात असतील, तर हे निर्णय घेण्यास उशीर का झाला? निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरच हे निर्णय का घेण्यात आले? निवडणुकीच्या काळात देशाच्या नेतृत्वाला परिस्थितीचं गांभीर्य जाणवलं नाही का? त्या काळात जनजागृती करण्याची गरज वाटली नाही का? परिस्थितीचं गांभीर्य सर्व स्तरांतून दिसलं पाहिजे.” पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.

देशातील सर्व नेत्यांची बैठक बोलावली पाहिजे : यावेळी शरद पवार म्हणाले, "सबंध देशामध्ये दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक आवाहन केलं आणि त्याची चर्चा सुरू केली. त्यांनी जे सांगितलं त्याची नोंद सर्वांनी घेतली पाहिजे. पंतप्रधानांचं आवाहन आल्यावर मी विनंती केली की, स्थिती ही खूप गंभीर आहे आणि अशावेळेला देशातील सर्व नेत्यांची बैठक बोलावली पाहिजे आणि त्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः उपस्थित राहिले पाहिजेत. गेल्या तीन चार वर्षात अनेक सर्वपक्षीय बैठक झाल्या पण त्याला पंतप्रधान हजर राहिले नाहीत. ज्या गांभीर्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगायचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचा विचार हा सगळ्यांनी केला गेला पाहिजे."

एक-दोन दिवसांचे प्रतीकात्मक पाऊल : मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याच्या निर्णयावर बोलताना पवार म्हणाले, “हे केवळ एक-दोन दिवसांचे प्रतीकात्मक पाऊल आहे का, हे पाहावं लागेल. देवेंद्र फडणवीस आज दुचाकीवरून आले, उद्या काय होते ते पाहावं लागेल. मला बुलेटप्रूफ गाडी देण्यात आली होती, पण मी ती स्वीकारली नाही. मी स्वतःची गाडी वापरतो. माझ्यासोबत फक्त पुढे एक आणि मागे एक अशी गृह विभागाची गाडी असते.”

इंडिया आघाडीच्याबाबत पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आम्ही सगळेजण निवडणुकीचं असोसिएशन करत असतो. तामिळनाडूमध्ये असं होईल असं वाटल नव्हतं. केरळमध्ये असा निकाल येईल असं वाटलं होतं. इंडिया आघाडीमध्ये अशी चर्चा आहे काही ठिकाणी नाराजी आहे. लवकरच सर्वजण बसावे असं सांगत आहे. नवीन आलेल्या पक्षाला काँग्रेसनं पाठिंबा दिला, त्यामुळे इंडिया आघाडीत नाराजी आहे. पण आम्ही त्यांच्याशी सुसंवाद ठेवू असं यावेळी ते म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी जी भेट घेतली त्याबाबत पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, सुनील तटकरे गेल्या महिनाभर वेळ मागत होते. मला निमोनिया झाला होता. बरा झाल्यावर ते आले आणि भेटून गेले. तुम्ही त्याची खूपच जास्त चर्चा केली असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

यापूर्वीही असे प्रकार घडले : नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावर बोलताना पवार म्हणाले, “यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत, तरीही काळजी घेतली नाही हे स्पष्ट झालं आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात असताना पुन्हा अशी घटना घडली. यावरून सिस्टिम किती खराब झाली हे दिसत आहे."

