प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार ते अदानी... शरद पवारांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात कोण-कोण भेटलं?
प्रफुल पटेल आणि शरद पवार यांच्या भेटीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या भेटीदरम्यान पवारांनी '10 तारखेनंतर आपण एकत्र बसू,' असं म्हटल्याचे व्हिडिओत ऐकायल मिळत आहे.
Published : November 6, 2026 at 2:06 PM IST
मुंबई : प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी राजकीय आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती रुग्णालयात भेट देत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांनी नुकतीच रुग्णालयात जाऊन पवारांची भेट घेतली. उद्योगपती गौतम अदानी यांनीही त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
पवारांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयात नेत्यांची रांग लागली आहे. आज राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या सुद्धा शरद पवार यांच्या भेटीला रुग्णालयात पोहोचल्या. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या शरद पवारांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात पोहोचल्या होत्या. सुनेत्रा पवार या पवारांना भेटत असल्यानं या भेटीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या भेटीत राजकीय चर्चा होण्याचे संकेतही मिळत आहेत.
दरम्यान, प्रफुल पटेल आणि शरद पवार यांच्या भेटीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या भेटीदरम्यान पवारांनी '10 तारखेनंतर आपण एकत्र बसू,' असं म्हटल्याचे व्हिडिओत ऐकायल मिळत आहे. त्यांच्या या विधानामुळे 10 तारखेनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. ही चर्चा केवळ सदिच्छा भेटीपुरती मर्यादित राहणार की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भवितव्याशी संबंधित मुद्द्यांवर होणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये राजकीय अंतर निर्माण :
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये राजकीय अंतर निर्माण झालं आहे. अलीकडेच अजित पवारांच्या पक्षातील नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत नाराजी आणि संभाव्य राजकीय समीकरणांवर चर्चा झाल्याचे समोर आलं. दुसरीकडे, पक्षातील अंतर्गत गटबाजी सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर आव्हान ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सलग दोन दिवस देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका झाल्या. यावेळी काही वरिष्ठ नेत्यांना डावललं जात असल्याची नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, पवार-पटेल भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचंही प्रफुल्ल पटेलांनी स्पष्ट केलं. तसेच, रुग्णालयात राजकीय विषयांवर चर्चा करणं योग्य नसल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. मात्र, पवारांच्या विधानाचा व्हिडिओ समोर आल्यानं 10 तारखेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
10 तारखेनंतर नेमकी चर्चा कशावर? :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील संभाव्य संवाद, पक्षाचे भवितव्य, राज्यातील बदलती राजकीय समीकरणं की अन्य कोणता महत्त्वाचा विषय, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, '10 तारखेनंतर एकत्र बसू,' या शरद पवारांच्या विधानामुळे राजकीय चर्चेला नवं वळण मिळालं आहे. त्यामुळे 10 तारखेनंतर होणाऱ्या घडामोडींकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
अदानी यांनीही केली विचारपूस :
उद्योगपती गौतम अदानी यांनीही ब्रीच कँडी रुग्णालयात जाऊन शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. राजकीय नेत्यांसह उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींकडून पवार यांच्या भेटी घेतल्या जात असल्यानं या भेटींकडेही लक्ष वेधलं जात आहे.
पंतप्रधान मोदींकडूनही प्रकृतीची विचारपूस :
शरद पवार रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दूरध्वनीवरून संपर्क साधत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. तसेच, विश्रांती घेऊन प्रकृतीची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला होता. मोदींचा दूरध्वनी, प्रफुल पटेल आणि गौतम अदानी यांची भेट आणि त्यानंतर १० तारखेनंतर एकत्र बसण्याचं पवार यांचे विधान, या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळातील उत्सुकता वाढली आहे.
राहुल गांधी, ठाकरेंकडून विचारपूस
दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनीही शरद पवारांना फोन करून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. माजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही पवारांना फोन करून त्यांच्या तब्येतीची विचारणा केली.
संजय राऊतही ब्रीच कँडीत :
भाजपा आमदार राणा जगजित सिंह पाटील यांनीही शरद पवारांची भेट घेतली. तर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही रुग्णालयात जाऊन शरद पवारांची भेट घेतली. तर शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत हे सुद्धा शरद पवार यांच्या भेटीला ब्रीच कँडी रुग्णालयात गेले होते.