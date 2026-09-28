'शेतकरी संकटात असल्यानं तातडीनं मदत द्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरू' - शरद पवारांचा सरकारला इशारा
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दुष्काळाबाबत सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, पक्षाचे राष्ट्रवादीत विलिनीकरण, पक्षांच्या नेत्यांचे राज्यभरात दौरे यासह इतर मुद्द्यांवर भूमिका मांडली.
Published : September 28, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारनं विलंब न करता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आज झालेल्या पक्षाच्या (NCP SP) बैठकीत ते बोलत होते.
राज्यातील शेतकरी मोठ्या अडचणीतून जात आहे. सरकारने आतापर्यंत घेतलेले निर्णय या संकटाच्या तुलनेत पुरेसे नाहीत. सरकारकडून लवकरच आणखी काही निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात आणखी वेळ जाऊ नये, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली.
रस्त्यावर उतरण्याची तयारी- दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थिती प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी पुढील तीन महिने राज्यभर दौरे करणार आहेत. या काळात शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांशी संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर सरकारकडं तातडीच्या मदतीसाठी आग्रह धरला जाणार आहे. गरज पडल्यास नुकसानग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असल्याचंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांना केवळ सरकारी घोषणा किंवा सवलती नकोत, तर सध्याच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. शेतीच्या नुकसानीबरोबरच पशुधनाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे चारा आणि पाण्याची उपलब्धता करण्याकडे सरकारनं तातडीने लक्ष द्यावे-राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष, शरद पवार
पक्षविलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवरही शरद पवार यांनी पक्षाच्या बैठकीत भूमिका स्पष्ट केली. “यायचं असेल तर आमच्यात या, आम्ही कोणाकडे जाणार नाही. आम्ही आमचा पक्ष मजबूत करणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आगामी काळात पक्षाचे नेते राज्यभर दौरे करणार आहेत. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर आंदोलनाची दिशा ठरवतानाच पक्ष मजबूत करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
रोहित पवारांकडून दुष्काळाच्या आकडेवारीचा आढावा : याच बैठकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार आणि नेते रोहित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राज्यातील पावसाची स्थिती, शेतीचे नुकसान आणि सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. रोहित पवार यांच्या माहितीनुसार, 27 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 783.6 मिलिमीटर पाऊस झाला असून पावसाची एकूण तूट 20.50 टक्के आहे. विभागनिहाय पाहिल्यास नाशिक विभागात 34.30 टक्के, कोकण विभागात 9.80 टक्के, तर नागपूर विभागात 25 टक्के पावसाची कमतरता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शेतीचा खर्च वाढलेला असताना नुकसानभरपाईची रक्कम अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या संकटात जाण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने दुष्काळग्रस्त भागासाठी तातडीने ठोस आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली-आमदार, रोहित पवार
सरकारकडून पुरेशी खबरदारी नाही- एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात मोठा खंड पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे सरकारकडून परिस्थितीबाबत पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नाही, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या सवलतींपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हातात थेट आर्थिक मदत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी 25 हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयीन फी पूर्णपणे माफ करण्याची मागणीही त्यांनी मांडली.
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