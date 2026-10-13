महाविकास आघाडीचे दोन्ही उमेदवार बहुमताने विजयी होतील; शरद पवार यांचा विश्वास
पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे दोन्ही उमेदवार बहुमताने विजयी होतील, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
Published : October 13, 2026 at 7:14 PM IST
पुणे : हर्षदाला मी गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळखतो. मागील दहा-बारा वर्षांपासून ती समाजकारणात व राजकारणात सक्रिय आहे. राजकारणाची जाण, भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता मला तिच्यात दिसून येते. पुरोगामी विचारांचा वारसा ती सक्षमपणे चालवेल याची मला खात्री आहे. उत्कृष्ट माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्यामुळं तिला समाजकारणाची ओढ लागली आहे. पदवीधरांचे प्रश्न ती विधिमंडळात प्रभावीपणे मांडेल. महाविकास आघाडीचे दोन्ही उमेदवार बहुमताने विजयी होतील असा मला विश्वास आहे, असं प्रतिपादन राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केलं.
कार्यकर्त्यांशी ऑनलाईन संवाद : पुणे येथे बालगंधर्व रंगमंदिरात पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित मेळाव्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांशी ऑनलाईन संवाद साधला. यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात अतिशय वाईट परिस्थिती : यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, हर्षदा देशमुख-जाधव या आदर्श आमदार म्हणून विधानपरिषद गाजवतील याची मला खात्री आहे. जयंत आसगावकरांना आमदारकीचा अनुभव आहेच. सध्याची परिस्थिती पाहता आपल्याला यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या देशात, राज्यात अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. देशातील आणि महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झाला आहे. भाजपा सरकार फक्त दिवा स्वप्न दाखवत आहे जे खरं होणार नाही. आपण सर्वांनी जिद्दीनं काम केलं तर आपले दोन्ही उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील हा विश्वास मला आहे.
आपण मतदारांपर्यंत पोहचलो तर विजय आपलाच : यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील म्हणाले की, भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. भाजपाने राष्ट्रवादी व शिवसेनेवर अविश्वास दाखवत जिथे त्यांचे आमदार आहेत तिथे भाजपाचे निरीक्षक नेमले आहेत. त्यामुळं आपण मतदारांपर्यंत पोहचलो तर विजय आपलाच आहे. देशात बदलेल्या वातावरणाचा चांगला अंदाज या सुशिक्षित मतदारांना आहे. सरकारच्या विरोधी जनमत आहे हे सिध्द करण्यासाठी हे मतदार महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना साथ देतील याची खात्री आहे.
स्वाभिमानी मतदार पैशावर विकला जात नाही : यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, आपला देश हा लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे गेलेला आहे. जनतेचा संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालेला आहे. भाजपाचा सध्या सुरू असलेला पैसा फेक, तमाशा देख हा प्रकार समूळ नष्ट करायचा आहे. त्यामुळं पदवीधर व शिक्षकांना आपल्याला विचारांना योग्य दिशा देणारे नेतृत्व निवडण्याची ही संधी आहे. महाविकास आघाडीच्या उमेदवार विजयी करुन स्वाभिमानी मतदार पैशावर विकला जात नाही हे सर्वांनी दाखवून द्यायचं आहे.
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