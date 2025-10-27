अदानीला 33 हजार कोटी देता, तर आम्हाला 33 हजारांचे कर्ज तरी द्या...; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने केलं आंदोलन
अदानी समूहाला एवढी मोठी रक्कम दिली जाते आणि दुसरीकडं तरुण उद्योजकांना कर्ज दिलं जात नाही. याचा निषेध करण्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसने एलआयसी कार्यालयावर धडक दिली.
ठाणे : अदानी समूहाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) वापर केला. एलआयसीवर दबाव आणून 'अदानी'च्या कंपन्यांमध्ये 33 हजार कोटी रुपये गुंतवण्यास भाग पाडले. एकीकडं अदानी समूहाला एवढी मोठी रक्कम दिली जात असताना सर्वसामान्य तरुण उद्योजकांना साधं लाखभर रुपयाचंही कर्ज दिलं जात नाही. याचा निषेध करण्यासाठी तसेच तरुणांनाही उद्योगासाठी भांडवली कर्ज द्यावे, या मागणीसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वात एलआयसी कार्यालयावर धडक देण्यात आली. यावेळी एलआयसी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तरुण बेरोजगारांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली.
अदानी समूहावरील कर्जाचं ओझं वाढलं : अदानी समूहातील कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून अमेरिकेत या कंपनी विरोधात चौकशी सुरू आहे. त्यामुळं अदानी समूहावरील कर्जाचं ओझं वाढलं आहे. त्यातून गौतम अदानी यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसीवर दबाव आणून अदानी समुहात सुमारे 33 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडलं. एकाच माणसावर मेहरबान होऊन सर्वसामान्य जनतेचा पैसा उधळण्यास आपला विरोध आहे, असं म्हणत राष्ट्रवादीने आंदोलन केलं.
एलआयसी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने : आज शेकडो कार्यकर्त्यांनी," मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार हाय-हाय, या सरकारचं करायचं काय वरती डोके खाली पाय, मोदी-अदानी भाई भाई, अशा घोषणा देत तसेच फलक झळकावत एलआयसी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. विभागीय व्यवस्थापक रूपा भंडारे यांची भेट घेऊन, "जर अदानीसारख्या समूहाला पैसे दिले जात असतील तर आमच्यासारख्या गोरगरीब मुलांनाही निधी दिला पाहिजे, आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे", अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.
अदानी सरकारचे जावई आहेत का? : "एलआयसीने आता 33 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अदानी समुहात केली आहे. त्यामुळं एकूण गुंतवणूक 60 हजार कोटी झाली आहे. आमचा सरकारला मूलभूत प्रश्न हाच आहे की, अदानींना एअर पोर्ट, बंदरे, रस्ते, रेल्वे दिली जात असताना व्यवसायासाठीही सरकारनच पैसे द्यावेत, हा कुठला प्रकार? अन् ही गुंतवणूक अशावेळी केली जात आहे की, हिंडेनबर्गचा अहवाल आला आहे की, अनेक बँका कर्ज वसुलीसाठी अदानींच्या मागे लागल्या आहेत. एलआयसीमध्ये 30 कोटी जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा सरकारच्या सांगण्यावरून एखाद्या समूहाला देऊ नये. कारण जर हा समूह बुडाला तर जनतेचा पैसाही बुडीत जाईल. त्यामुळं सरकारच्या दबावाला झुगारून एलआयसीने स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा. 1957 मध्ये सव्वाकोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या एलआयसीवर संसदेत फिरोज गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी अर्थ सचिव, एलआयसीचे प्रमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आता तर अदानी त्रासात असल्यास सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांना जबरदस्ती करून कर्ज द्यायला लावत आहे. त्यामुळंच सर्वच पक्षीयांनी याविरोधात उभे राहिले पाहिजे. अमेरिकेत अदानींची चौकशी सुरू असताना हे सरकार जर गुंतवणूक करत असेल तर ते चुकीचं आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय बँका कर्ज देत नसताना जर एलआयसी गुंतवणूक करत असेल तर अदानी सरकारचे जावई आहे का?," असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी विचारला.
