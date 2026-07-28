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शरद पवारांच्या 'एनडीए' सहभागावर चर्चांना उधाण, भाजपाच्या संकटमोचकांचं सूचक विधान, तर रोहित पवारांनी चर्चा फेटाळल्या

शरद पवारांची राष्ट्रवादी-भाजपा सत्ता सहभाग चर्चांवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी सूचक विधान केलं आहे.

Sharad Pawar NCP BJP talks
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar Official X Handle)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 11:23 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 12:02 PM IST

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जळगाव - राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष सत्तेत सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले असतानाच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली? हे कोणालाच माहिती नसल्याचे सांगत त्यांनी कोणतेही ठोस संकेत देण्यास नकार दिला.

महाजन म्हणाले, "शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये काय चर्चा झाली, हे आपल्या कुणालाही माहिती नाही. या सगळ्या वावड्या आहेत की वस्तुस्थिती आहे, हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. कारण शरद पवार हे वरिष्ठ पातळीवर थेट पंतप्रधान मोदी यांना भेटले आहेत. योग्यवेळी जे समोर येईल, तेव्हाच सत्य समजेल."

रोहित पवार यांनी चर्चा फेटाळल्या - "शरद पवार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना का भेटले हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. विद्यार्थी आंदोलनात संवाद महत्त्वाचा आहे असं शरद पवार यांना वाटलं होतं. त्यामुळे शेतकरी आणि तरुणांचे प्रश्न यावर चर्चा करण्यासाठी शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पवार साहेब हे कधीही एनडीएसोबत जाणार नाहीत, त्या विचारांसोबत जाणार नाहीत. सुप्रिया सुळेदेखील विचाराच्या पक्क्या आहेत," असं म्हणत आमदार रोहित पवार यांनी या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.

संजय राऊतांवर जोरदार हल्लाबोल - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवरही गिरीश महाजन यांनी कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, "तुमच्या हातात काही नाही, एवढं लक्षात ठेवा. रोज दिल्लीत हे चाललंय, तिकडे जाणार आहेत, इकडे जाणार आहेत, अशा वावड्या उठवल्या जातात. आमच्या पक्षाने त्यांना काही अधिकार दिले आहेत का, काय ठरवायचं किंवा नाही ते सांगण्यासाठी? स्वतःच्या पक्षात काय सुरू आहे, त्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावं. दुसऱ्यांच्या पक्षाबाबत अफवा पसरवण्याचं काम ते सातत्याने करत असतात."

सुनील तटकरे-अमित शाह भेटीवर प्रतिक्रिया - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेल्या भेटीबाबत विचारले असता महाजन म्हणाले, "ते खासदार आहेत, नेते आहेत. महत्त्वाच्या विषयांसाठी त्यांनी भेट घेतली असेल. अशा भेटी पुढेही होत राहतील. शेवटी राज्याचा गाडा महायुतीच्या तिन्ही पक्षांना मिळून चालवायचा आहे."

शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीवर विश्वास - शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी संजय गरुड यांच्या अटकेबाबत विचारले असता महाजन म्हणाले, "मलाही याबाबत फोन आला आहे. मीही माहिती घेत आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचं दिसत आहे. चौकशीत कोणी काय केलं, हे सर्व समोर येईल."

निवृत्तीच्या चर्चांवर स्पष्ट भूमिका - आपल्या निवृत्तीच्या संकेतांबाबत बोलताना गिरीश महाजन म्हणाले, "मी निवृत्ती जाहीर केलेली नाही. माझा अर्थ एवढाच होता की सरणावर जाईपर्यंत मीच, मीच करत राहायचं का? माझ्या सात टर्म झाल्या आहेत. आता पुढच्या पिढीला आणि तरुणांना संधी दिली पाहिजे. चालत नाही, बसवत नाही आणि तरीही मीच राहणार, हा विचार माझ्या डोक्याबाहेरचा आहे."

मंगेश चव्हाण यांचे कौतुक - चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांचे कौतुक करताना महाजन म्हणाले, "चाळीसगावला एक चांगला नेता मिळाला आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. आमच्या पक्षात तरुण नेतृत्वाला संधी दिली जाते. घराणेशाही नाही. जो चांगलं काम करेल, तो पुढे येईल."

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Last Updated : July 28, 2026 at 12:02 PM IST

TAGGED:

SHARAD PAWAR NDA ALLIANCE
GIRISH MAHAJAN
शरद पवार एनडीए सहभाग
मंत्री गिरीश महाजन
SHARAD PAWAR NCP BJP TALKS

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