दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर शरद पवारांचे मोठे विधान

देवेंद्र फडणवीस हे विलीनीकरणाच्या चर्चेत सहभागी नव्हते, त्यामुळे त्यांना या मुद्द्यावर बोलण्याचा अधिकार नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटलंय.
बारामती : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा मोठे विधान केलंय. या मुद्द्यावर शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केलीय. देवेंद्र फडणवीस हे विलीनीकरणाच्या चर्चेत सहभागी नव्हते, त्यामुळे त्यांना या मुद्द्यावर बोलण्याचा अधिकार नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटलंय. जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यात विलीनीकरणाची चर्चा सुरू होती. शरद पवार यांनी बारामती माळेगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत हे विधान केलंय. “त्या चर्चेत माझा सहभागच नव्हता. तरीही मुख्यमंत्री माझे नाव घेत आहेत, याचा मला अर्थ समजत नाही,” असा थेट सवाल पवारांनी उपस्थित केलाय.
सुनेत्रा यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळाल्याचा आनंद : शरद पवार यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदी नियुक्तीबाबत आनंद व्यक्त केलाय. शरद पवार म्हणाले, "सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाल्याने आम्हाला आनंद झालाय. त्यांचा शपथविधी झाला याचा आम्हाला आनंद आहे."
अमेरिका हा एक शक्तिशाली देश : शरद पवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "मी महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभा आणि राज्यसभेत 58 वर्षे सदस्य आहे. या 58 वर्षांत मी कधीही गैरहजर राहिलो नाही. मला सभागृहात जाऊन अर्थसंकल्प ऐकायचा होता, पण एक दुर्दैवी घटना घडली, त्यामुळे मी जाऊ शकलो नाही. काही समाधानकारक निर्णय घेण्यात आलेत. अमेरिकेने आपल्या देशावरील काही शुल्क कमी केलंय. भारत-अमेरिका संबंधांचे चित्र दोन दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. निर्यात शक्य होईल की नाही हा चिंतेचा विषय आहे. अमेरिका हा एक शक्तिशाली देश आहे. जर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात निर्यात सुरू केली तर त्याचा आपल्या शेतीवर परिणाम होणार आहे, असे मला वाटत असल्याचंही शरद पवारांनी अधोरेखित केलंय.
स्मारकाबद्दल माझ्याकडे स्पष्ट माहिती नाही : अजित पवार स्मारकाबद्दल शरद पवार म्हणाले की, "मला त्याबद्दल फारशी माहिती नाही. कोणीतरी मला स्मारकाबद्दल सांगितले, मी ते वाचले, पण माझ्याकडे स्पष्ट माहिती नाही. फाउंडेशनच्या जमिनीबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही. अद्याप एकत्रित निर्णय झालेला नाही; त्यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही."
राहुल यांना लोकसभेत बोलण्याची परवानगी द्यायला हवी होती : शरद पवार राहुल गांधींबद्दल म्हणाले, "राहुल गांधींना लोकसभेत बोलण्याची परवानगी द्यायला हवी होती. नरवणे लष्करप्रमुख होते आणि जर विरोधी पक्ष त्यावर चर्चा करत असेल तर त्यांना लोकसभेत बोलण्याची परवानगी द्यायला हवी होती."
वस्तुस्थिती माहिती नसताना आरोप करणे उचित नाही : लाडकी बहीण योजनेच्या नावावरून सुरू असलेल्या चर्चेबाबत पवार म्हणाले की, “या योजनेच्या नावाबाबत सरकारलाच विचारावे.” पार्थ पवार आणि रोहित पवार यांच्या भेटीबाबत तसेच ममता बॅनर्जी यांच्याबाबत विचारले असता, या विषयांवर आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बारामती विमानतळावरून सुरू असलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना पवार म्हणाले की, “मी सगळ्यात जास्त वेळा बारामतीच्या विमानतळावर उतरलो आहे. त्यामुळे येथील परिस्थिती मला नीट माहिती आहे. वस्तुस्थिती माहिती नसताना आरोप करणे उचित नाही.” दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या प्रश्नावर विचारले असता शरद पवार यांनी या मुद्द्यावर बोलणे टाळले.
