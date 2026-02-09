शरद पवार यांची प्रकृती बिघडली, बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करणार
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील उपचारांसाठी त्यांना बारामतीहून पुण्याला हलवण्यात आलं आहे.
शरद पवार (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 2:55 PM IST
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रकृती आज अचानक बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा स्थितीत त्यांना तातडीनं बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात येणार असल्याचीही माहिती आहे. तिथं त्यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निगराणीखाली उपचार केले जाणार आहेत.
