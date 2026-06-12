आमच्या जहाजाचे ड्रायव्हर पवार साहेबच! ते योग्य ठिकाणी घेऊन जाणार - खासदार निलेश लंके
आपला मावळा या संघटनेच्या माध्यमातून आपण किल्ले स्वच्छतेची कामं करत असून आतापर्यंत 14 किल्ले स्वच्छ केले आहेत असं निलेश लंके यांनी सांगितलं.
Published : June 12, 2026 at 6:49 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झालीय. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते खासदार निलेश लंके यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, पवार साहेबांच्या संसदीय कारकिर्दीला 65 वर्ष पूर्ण होत असून आमचं जेवढं वय नाही त्यापेक्षा त्याचा राजकीय अनुभव जास्त आहे. अशा नेत्याने कोणताही निर्णय घेतला तर तो मान्य केला पाहिजे. विलीनीकरणाच्याबाबत आमच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा पवार साहेब, आमच्या नेत्या सुप्रिया सुळे तसेच प्रदेशाध्यक्ष भाष्य करतील. आमच्या जहाजाचे ड्रायव्हर पवार साहेब असून आम्ही चुकलो तरी ते आम्हाला योग्य मार्गावर घेऊन जातील असं यावेळी लंके म्हणाले.
पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी निलेश लंके म्हणाले की, गड किल्ले संवर्धन आणि स्वच्छता मोहिमेला आपण सुरुवात केली आहे. प्रत्येक महिन्यात एक किल्ला आपण घेत आहोत. येत्या 21 जून रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांनी जिथे बलिदान दिलं त्या तुळापूर गावातही स्वच्छता मोहीम पार पडत आहे. आपला मावळा या संघटनेच्या माध्यमातून आपण ही कामं करत असून आतापर्यंत 14 किल्ले स्वच्छ केले आहेत. सरकार हे सगळं करायला 100 टक्के कमी पडत आहे. सरकारने लक्ष द्यायला हवं. अनेक ठिकाणची दुरवस्था झाली आहे. पण सरकारची किती वाट बघायची म्हणून आम्हीच कामाला लागलो आहे. येणाऱ्या केंद्रीय अधिवेशनात मी पुरातत्व विभागाबाबत काही नियम शिथिल करावेत म्हणून पाठपुरावा करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एखादी बैठक तरी रायगडावर घ्यायला हवी. कारण शिवाजी महाराजांचं कार्य मोठं आहे हे त्यातून कळणार आहे, अशी मागणी करणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
लंके पुढे म्हणाले की, गडकिल्ले संवर्धनासाठी अनेक लोकांना पैसे द्यायचे आहेत पण अनेक जाचक अटी आणि नियम असल्याने ते पैसे देऊ शकत नाहीत. गड किल्ले ही कोणाची खासगी प्रॉपर्टी नाही. जे अतिक्रमण होत आहे त्याबाबतही येणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठवणार आहे. गड किल्ल्याबाबत सरकारने अतिशय दुर्लक्ष केलं आहे. गड कोटाला निधी दिला गेला नाही. जर गड किल्ल्यामध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर कारवाई केली पाहिजे असं देखील यावेळी लंके म्हणाले.
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