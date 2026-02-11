ETV Bharat / state

शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; लोकांच्या संपर्कात आल्यानं झालं होतं इन्फेक्शन

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांना प्रकृती बिघडल्यानं रुग्णालयात दाखल केलं आहे. डॉक्टरांच्या मते, त्यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यात सुधारणा होत आहे.

SHARAD PAWAR HEALTH UPDATE
शरद पवार (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : तीन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे त्यांना तातडीनं बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये आणण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांच्या काही वैद्यकीय तपासण्या झाल्या होत्या. यानंतर शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत कोणतीही चिंता करण्याचं कारण नाही, असा निर्वाळा डॉक्टरांनी दिला होता. आता शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत रुबी हॉल क्लिनिककडून महत्त्वाची अपडेट देण्यात आली आहे.

शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा : "ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीत बरीच सुधारणा झाली आहे. आम्ही त्यांना अँटिबायोटिक्स देत आहोत. तसंच त्यांची फिजिओथेरपी देखील सुरू करण्यात आली आहे. अजून एक ते दोन दिवस त्यांना अँटिबायोटिक्स देण्यात येणार आहेत. शरद पवार यांना लोकांच्या संपर्कात आल्यानं इन्फेक्शन झालं होतं. आता ते ठीक आहेत," असं रुबी हॉल क्लिनिकचे डॉक्टर अभिजीत लोढा यांनी सांगितलं.

Dr. Abhijeet Lodha (ETV Bharat reporter)

सुप्रिया सुळे यांनी मानले डॉक्टर अन् मेडिकल स्टाफचे आभार : दोन दिवसांपूर्वी बारामतीमध्ये असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार असताना यांना त्रास सुरू झाला. यानंतर त्यांना तत्काळ बारामती येथून पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक इथं आणण्यात आलं. रुबी हॉल क्लिनिक इथं डॉ. अभिजीत लोढा तसंच सिमन ग्रँड यांच्या माध्यमातून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत. शरद पवार रुग्णालयात असताना त्यांच्यासोबत त्यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आहेत. शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी पक्षातील नेते मंडळी तसंच इतर पक्षातील नेते भेटण्यासाठी येत आहेत. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रूबी हॉल क्लिनिकच्या मेडिकल स्टाफचे आभार मानले. पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये गेल्या 3 दिवसांपासून शरद पवार यांना उपचारासाठी दाखल केलं असून त्यांच्यावर रूबी हॉल क्लिनिकचे डॉक्टर्स आणि मेडिकल स्टाफ उपचार करत आहेत, त्यांची काळजी घेत आहेत. त्यामुळं आभार व्यक्त करण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉट्सअप स्टेटस लाऊन त्यांचे आभार मानले आहेत.

हेही वाचा :

  1. सुनेत्रा पवार अमित शाह यांच्यासह पंतप्रधानांची घेणार भेट; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची होणार चर्चा?
  2. विशेष संवर्धन कार्यक्रमाचा सकारात्मक परिणाम; मेळघाटात दहा वर्षानंतर पुन्हा फडफडले गिधाडांचे पंख
  3. बारावीच्या परीक्षेत पहिल्याच दिवशी सामूहिक कॉपी, सीसीटीव्हीमुळे उघड झाली घटना

TAGGED:

शरद पवार प्रकृती
SHARAD PAWAR HEALTH
DR ABHIJIT LODHA
ज्येष्ठ नेते शरद पवार
SHARAD PAWAR HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.