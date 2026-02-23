शरद पवार यांच्या तब्येतीबाबत डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती, कधी मिळणार डिस्चार्ज?
शरद पवार यांची तब्येत आता चांगली आहे. दोन दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.
Published : February 23, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : February 23, 2026 at 12:55 PM IST
पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना सौम्य डिहायड्रेशनमुळं रविवारी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. आता त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून, दोन दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येणार आहे. काळजी करण्यासारखं काही नाही, अशी माहिती रुबी हॉल क्लिनिकच्या डॉक्टरांनी दिली.
काळजी करण्यासारखं काही नाही.- याबाबत रुबी हॉल क्लिनिकचे प्रमुख डॉ. पुर्वेज ग्रँट म्हणाले, "शरद पवार यांची तब्येत सध्या चांगली आहे. त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्यात आले आहेत. आता ते विश्रांती घेत आहेत. रात्री त्यांनी जेवण व्यवस्थित केलं आहे. त्यांची तब्येत रिकव्हर झालेली आहे. सगळ्या टेस्ट पूर्ण झाल्या आहेत. काळजी करण्यासारखं काही नाही."
शरद पवार रुग्णालयात दाखल - शरद पवार यांना रविवारी सकाळी अचानक अस्वस्थ आणि थकवा जाणवू लागला. त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना तातडीनं रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाद्वारे त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी केली आहे. बाबांना डिहायड्रेशन झाल्याची माहिती त्यांची मुलगी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली होती.
शरद पवार यांची तब्येत चांगली - शरद पवार यांची फेब्रुवारीच्या दुसऱया आठवड्यात प्रकृती खालावली होती. त्यामुळं त्यांना तातडीनं बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये आणण्यात आलं होतं. त्यांना ५ दिवसांनी डिस्चार्ज देण्यात आला होता. शरद पवार यांना छातीचं इन्फेक्शन झालं होतं. त्यांना घरी राहून आराम करावा, असा सल्ला ड़ॉक्टरांनी दिला होता. त्यावेळी शरद पवार यांना अँटिबायोटिक्स देत त्यांची फिजिओथेरपी देखील करण्यात आली होती.
