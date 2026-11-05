शरद पवार यांची तब्येत स्थिर, छातीत संसर्ग अन् खोकला; ब्रीच कँडी रुग्णालयाची माहिती
शरद पवार यांना बुधवारी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. आता त्यांची तब्येत स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे.
Published : November 5, 2026 at 10:18 AM IST
मुंबई - शरद पवार यांना बुधवारी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. आता त्यांची तब्येत स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे. त्यांच्या छातीत संसर्ग झाल्याने तसंच खोकला असल्याने त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना बुधवारी पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आरोग्याशी संबंधीत काही समस्यांमुळे त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. तसेच शरद पवार यांच्या लेक खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पोस्ट करत रुटीन चेकअपसाठी शरद पवार यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती दिली. आता त्यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे.
शरद पवार यांची प्रकृती स्थिर - शरद पवार यांना पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आता त्यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. शरद पवार यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले आहे. “शरद पवार यांना बुधवारी रात्री ब्रीच कँडीमध्ये दाखल केले आहे. त्यांना खोकला, कफ आणि छातीत संसर्गचा आजार आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे” असे डॉक्टरांनी म्हटले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार हे दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर होते. वातावरण बदलल्यामुळे शरद पवार यांना छातीत कफ झाला होता. त्रास होत असल्याने त्यांना दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक येथे दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या सर्व तपासणी करण्यात आल्या. शरद पवार यांची प्रकृती ठीक असल्याने रुबी हॉल क्लिनिकमधून त्यांना बुधवारी डिस्चार्ज देण्यात आला. मात्र, सकाळी डिस्चार्ज आणि रात्री पुन्हा मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं आहे.
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