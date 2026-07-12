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शरद पवारांनी फोटो वापरण्याची परवानगी दिल्याचा राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांचा दावा; दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याचे संकेत?

माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी फोटो वापरण्याची परवानगी दिल्याचा जळगावचे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी दावा केला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

NCP leader Sanjay Pawar Meets Sharad Pawar
संजय पवार यांनी शरद पवारांची घेतली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 3:47 PM IST

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जळगाव - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या सतत चर्चा सुरू असतात. मात्र, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर या चर्चांना गती मिळाल्याचं दिसून आलं नाही. अशातच जळगाव राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी राष्ट्रवादीचे सहसंस्थापक शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी शरद पवारांकडून फोटो वापरण्याची परवानगी मिळाल्याचा दावा केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार यांनी आपला फोटो परवानगीशिवाय वापरू नये, अशा सूचना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या होत्या. मात्र, आता जळगावमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी राष्ट्रवादी शरचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन फोटो वापरण्यास परवानगी मागितली. त्यावर शरद पवार यांनी लेखी मान्यता दिल्याचा दावा संजय पवार यांनी केला आहे. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

NCP Leader Sanjay Pawar
राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्षांचे शरद पवारांना लिहिलेले पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)
राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर शरद पवार यांचा फोटो वापरण्यावर निर्बंध होते. अशा परिस्थितीत जळगावचे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी शरद पवार यांची भेट घेत त्यांचे फोटो वापरण्यास परवानगी मागितली. परवानगीसंदर्भातील पत्रावर शरद पवार यांनी मान्यता दिल्याचा दावा संजय पवार यांनी केला. यापुढे आपल्या प्रत्येक बॅनरवर अजित पवारांसोबत शरद पवार यांचाही फोटो वापरणार असल्याचं संजय पवार यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनाही पत्र पाठविणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र याव्यात, अशी अपेक्षाही संजय पवार यांनी व्यक्त केली.
NCP Leader Sanjay Pawar
राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्षांचे पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)
राजकारणात काहीही होऊ शकतं- संजय पवार- आगामी काळात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील का असा प्रश्न राष्ट्रवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांना माध्यम प्रतिनिधींनी विचारल्यानंतर त्यांनी येणाऱ्या काळात राजकारणामध्ये काही होऊ शकतं, अशी प्रतिक्रिया दिली. खुद संजय पवार यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे संकेत माध्यमांशी बोलताना दिले.
NCP leader Sanjay Pawar Meets Sharad Pawar
संजय पवार यांनी शरद पवारांची घेतली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
राजकीय चर्चांना उधाण- जळगावमधील एका जिल्हाध्यक्षाला शरद पवार यांनी फोटो वापरण्याची मान्यता दिल्याचा दावा समोर आल्यानंतर आता राज्यातील राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही आपल्या कार्यक्रमांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांचे फोटो एकत्र वापरणार का?, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीतील संबंधांबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
NCP leader Sanjay Pawar Meets Sharad Pawar
संजय पवार यांनी शरद पवारांना दिले पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)

फोटोवरून दोन्ही राष्ट्रवादीत काय झाला होता?- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी मंत्रीपदी विराजमान झाले होते. शरद पवार आमचे दैवत असून त्यांचा फोटो आम्ही वापरणारच अशी भूमिका राष्ट्रवादीनं घेतली होती. मात्र, राष्ट्रवादीनं आपला फोटो परवानगीशिवाय वापरू नये, अशा प्रकारची ताकीद दिल्यानंतरही शरद पवारांच्या फोटोचा वापर केला जात होता. मात्र, खुद्द शरद पवारांनी फोटो वापरण्यावरून कोर्टात जाण्याची तंबी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना शरद पवारांनाचा फोटो न वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या बॅनर आणि इतर प्रसिद्धी पत्रकांवर शरद पवारांचा फोटो वापरण्यात येत नाही.

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NCP LEADER MEETS SHARAD PAWAR
SANJAY PAWAR ON SHARAD PAWAR PHOTO
जळगाव जिल्हाध्यक्ष संजय पवार
शरद पवार यांचा फोटो वापर परवानगी
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