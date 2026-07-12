शरद पवारांनी फोटो वापरण्याची परवानगी दिल्याचा राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांचा दावा; दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याचे संकेत?
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी फोटो वापरण्याची परवानगी दिल्याचा जळगावचे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी दावा केला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Published : July 12, 2026 at 3:47 PM IST
जळगाव - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या सतत चर्चा सुरू असतात. मात्र, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर या चर्चांना गती मिळाल्याचं दिसून आलं नाही. अशातच जळगाव राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी राष्ट्रवादीचे सहसंस्थापक शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी शरद पवारांकडून फोटो वापरण्याची परवानगी मिळाल्याचा दावा केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार यांनी आपला फोटो परवानगीशिवाय वापरू नये, अशा सूचना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या होत्या. मात्र, आता जळगावमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी राष्ट्रवादी शरचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन फोटो वापरण्यास परवानगी मागितली. त्यावर शरद पवार यांनी लेखी मान्यता दिल्याचा दावा संजय पवार यांनी केला आहे. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
फोटोवरून दोन्ही राष्ट्रवादीत काय झाला होता?- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी मंत्रीपदी विराजमान झाले होते. शरद पवार आमचे दैवत असून त्यांचा फोटो आम्ही वापरणारच अशी भूमिका राष्ट्रवादीनं घेतली होती. मात्र, राष्ट्रवादीनं आपला फोटो परवानगीशिवाय वापरू नये, अशा प्रकारची ताकीद दिल्यानंतरही शरद पवारांच्या फोटोचा वापर केला जात होता. मात्र, खुद्द शरद पवारांनी फोटो वापरण्यावरून कोर्टात जाण्याची तंबी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना शरद पवारांनाचा फोटो न वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या बॅनर आणि इतर प्रसिद्धी पत्रकांवर शरद पवारांचा फोटो वापरण्यात येत नाही.
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