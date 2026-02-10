शरद पवारांची नात, सुप्रिया सुळे यांची लेक रेवती होणार नागपूरची सून; सुप्रिया सुळेंचा होणारा जावई कोण?

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
नागपूर : शरद पवारांची नात आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती नागपूरची सून होणार आहे. रेवतीचं लग्न नागपूरचे प्रसिद्ध उद्योजक अरुण लखानी यांचे चिरंजीव सारंग लखानी यांच्यासोबत ठरलं आहे. याबाबत पवार, सुळे, लखानी कुटुंबीयांनी अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातामध्ये निधन झाल्यामुळं रेवती आणि सारंगच्या लग्नाची घोषणा पुढे ढकलण्यात आली होती. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मुलीनं सोशल मीडियावर लग्नाची बातमी पोस्ट केल्यामुळं सकाळपासून जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे रेवती आणि सारंगच्या लग्नासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी मध्यस्थी केल्याची चर्चा देखील रंगली आहे.

रेवती सुळेच्या लग्नाची चर्चा सुरू : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर सोमवारी पुणे येथील रुबी हॉल रुग्णालयात उपचार सुरू असताना अचानकपणे खासदार सुप्रिया सुळे यांची लेक रेवती सुळेच्या लग्नाची चर्चा सुरू झाली आहे. नागपूरचे मोठे उद्योगपती अरुण लखानी यांचे चिरंजीव सारंग यांच्याबरोबर लग्न ठरलं आहे. अरुण लखानी हे विश्वराज ग्रुपचे संचालक आहेत, तर सारंग हे प्रोफेशनल बॅडमिंटन खेळाडू आहेत. याशिवाय लखानी कुटुंबाचे क्रीडा क्षेत्रात मोठे योगदान आहे.



कोण आहेत लखानी : सारंग लखानी नागपूरचे रहिवासी आहेत. सारंगच्या वडीलांचे नागपूर आणि विदर्भाच्या उद्योग क्षेत्रात मोठे नाव आहे. अरुण लखानी विश्वराज ग्रुपचे संचालक आहेत तर सारंग उद्योजक आणि प्रोफेशनल खेळाडू आहे. सारंग लखानी हे क्रीडा क्षेत्रातही सक्रिय आहेत. बॅडमिंटनमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गडकरींची मध्यस्थी? : रेवती आणि सारंगच्या लग्नाची बोलणी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने झाल्याची चर्चा जोर धरते आहे. याबाबत कुणीही दुजोरा दिलेला नाही.

संपादकांची शिफारस

