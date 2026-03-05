ETV Bharat / state

शरद पवारांना मिळाली राज्यसभेची उमेदवारी, आता संजय राऊत म्हणतात...

शिवसेना हा महाविकास आघाडीतला सर्वात मोठा पक्ष आहे. असं असलं तरी आम्ही सर्वांनी मिळून ही जागा शरद पवार यांना देण्याचे ठरविल्याचंही संजय राऊतांनी अधोरेखित केलंय.

Shiv Sena (Ubt) MP Sanjay Raut
शिवसेने(उबाठा)चे खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 12:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे महाविकास आघाडी करून एकमेव राज्यसभा उमेदवार असणार आहेत. याविषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि विरोधी पक्षाला एकच जागा मिळत आहे. अशावेळी सर्वानुमते ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नावावर सर्वांनी सहमती दर्शवली आहे. आदित्य ठाकरे सातत्याने सांगत होते की, (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शिवसेना पक्षाला राज्यसभा उमेदवारी मिळावी. आदित्य ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका अतिशय योग्य होती, कारण शिवसेना हा महाविकास आघाडीतला सर्वात मोठा पक्ष आहे. असं असलं तरी आम्ही सर्वांनी मिळून ही जागा शरद पवार यांना देण्याचे ठरविल्याचंही संजय राऊतांनी अधोरेखित केलंय.

राष्ट्रवादीचे कोणतेही विलीनीकरण होणार नाही : शरद पवार यांचं राजकारणातलं आणि समाजकारणातलं स्थान बघता हा निर्णय आम्ही तिन्ही पक्षांनी केल्याचं यावेळी संजय राऊत म्हणालेत. जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे कोणतेही विलीनीकरण होणार नाही, असं स्पष्ट केलंय. मात्र अजित पवार असल्यापासूनच आपले हे मत होते की, विलीनीकरण ही केवळ दंतकथा आहे, यातून काही निष्पन्न होणार नाही, असे यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले.

विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची : महाराष्ट्राच्या जनतेने आम्हाला विरोधी पक्षांमध्ये बसण्याची जबाबदारी दिलीय. यापुढे महाविकास आघाडी म्हणून आम्हाला काम करावे लागेल. आमची ही मानसिकता तशीच आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात भाजपाचे सरकार अपयशी ठरत आहे. सरकारविरोधात आम्हाला आमचा आवाज उचलावा लागणार आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवावे लागणार आहेत, असेही यावेळी संजय राऊत म्हणालेत.

हेही वाचाः

TAGGED:

SANJAY RAUT
SHARAD PAWAR
UBT
राज्यसभा निवडणूक
RAJYA SABHA NOMINATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.