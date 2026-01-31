'सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार हे मला...': शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. यावर शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
बारामती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार यांच्या निधनानं मोठी खळबळ उडाली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनीच उपमुख्यमंत्री व्हावे अशी मागणी केली जात होती. तशा घडामोडींना वेगही आला. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. यावर शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
शरद पवार यांना न बोलता सुनेत्रा पवार मुंबईत - सुनेत्रा पवार या शरद पवार यांच्यासोबत कोणतीही चर्चा न करता मुंबईला गेल्याचे सांगितले जात आहे. पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची तयारी सुरू आहे आणि याकरिता भाजपा देखील सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनाला काही तास झालेले असतानाच उपमुख्यमंत्रीपदावरून हालचाली वाढताना दिसत आहेत. रात्री उशीरा मुलगा पार्थ पवार यांच्यासोबत सुनेत्रा पवार मुंबईतील बंगल्यावर दाखल झाल्या.
सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत माझी कोणतीही चर्चा झाली नाही - यादरम्यानच शरद पवार यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला. शरद पवार यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत माझी कोणतीही चर्चा झाली नाही." आज शपथविधी आहे हे देखील मला माहिती नाही. आजचा सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी हा त्यांच्या पक्षाचा निर्णय असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगताना शरद पवार दिसले.
मला कोणतीही कल्पना नाही - "पटेल, तटकरे हे त्यांच्या पक्षाचे नेते आहेत आणि तो त्यांचा अधिकार आहे. अजित पवार यांचे निधन हा राज्यासाठी मोठा आघात आहे. राष्ट्रवादीनं काय करावे, हे त्यांच्या पक्षातील नेते ठरवतील. भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली, याबाबत मला कोणतीही कल्पना नाही. विलीनीकरणाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. पण आता खंड पडला," अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली.
१२ तारखेला विलीनीकरणाचा निर्णय होणार होता - यावेळी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या विलीनीकरणावर देखील भाष्य करताना म्हणाले, "मागील चार महिन्यांपासून राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर चर्चा होती. अजित पवार आणि जयंत पाटील दोघंही यावर चर्चा करत होते. हा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला होता. विलीनीकरणाची तारीख देखील ठरली होती. येत्या १२ तारखेला विलीनीकरणाचा निर्णय होणार होता."
पवार कुटुंबात नाराजी? - अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ या नेत्यांनी शरद पवारांच्या पक्षासोबत या शपथविधी सोहळ्याबद्दल कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळं शरद पवारांच्या पक्षात आणि पवार कुटुंबात नाराजी असल्याचं दिसून येतंय. शुक्रवारी बारामतीत अजित पवारांच्या अस्थी विसर्जनाचा विधी पार पडला. या विधीसाठी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया सुळे एकत्र होत्या. त्यानंतर दोघी वेगवेगळ्या दिशेने गेल्या. त्यानंतर राजकीय घडामोडींना मुंबईत वेग आला आणि सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री बनणार यावर शिक्कामोर्तब झाला. यादरम्यान सुनेत्रा पवार यांची शरद पवारांसोबत भेट झालेली नाही. त्यामुळे सुनेत्रा पवारांनी संवाद न साधल्याने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनीकरणाच्या चर्चाला खोडा लागल्याचं बोललं जात आहे.
