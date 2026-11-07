शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज; डॉक्टरांनी दिला विश्रांतीचा सल्ला
छातीत दुखणे, खोकला आणि कफचा त्रास जाणवत असल्यानं शरद पवारांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
Published : November 7, 2026 at 1:20 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयातून त्यांना आज (7 नोव्हेंबर) शनिवारी डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचारांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आलं.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये पवारांना 2 नोव्हेंबर रोजी उपचारार्थ दाखल करण्यात आलं होतं.
छातीत दुखणे, खोकला आणि कफचा त्रास जाणवत असल्यानं त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर 4 नोव्हेंबरला त्यांना रुबी हॉलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील तपासण्या आणि उपचारांसाठी त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
ब्रीच कँडी रुग्णालयातील उपचारांना पवारांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती उपचार करणारे डॉक्टर डॉ. प्रतीत समदानी यांनी दिली होती. 6 नोव्हेंबरला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही रुग्णालयात जाऊन पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. त्यावेळी पवारांची प्रकृती स्थिर असून वैद्यकीय तपासण्यांचे निष्कर्ष समाधानकारक असल्याचं शिंदेंनी सांगितलं होतं. शनिवारी डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली होती. अखेर आज त्यांना डिस्चार्ज मिळाला.
रुग्णालयात नेत्यांची रीघ : शरद पवारांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांनी ब्रीच कँडी रुग्णालयात भेटी दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दूरध्वनीवरून पवार यांच्याशी संवाद साधत प्रकृतीची विचारपूस केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही रुग्णालयात जाऊन त्यांच्या तब्येतीची माहिती घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनीही पवार यांची भेट घेतली. याशिवाय छगन भुजबळ आणि विश्वजित कदम यांनीही भेट देऊन प्रकृतीची विचारपूस केली. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दिल्लीत झालेली बैठक आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीतील अंतर्गत नाराजीच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं. मात्र, रुग्णालयात राजकीय चर्चा झाली नसल्याचं पटेलांनी स्पष्ट केलं. पवारांच्या प्रकृतीत सुधारणा होऊन त्यांना डिस्चार्ज मिळाल्यानं आता त्यांच्या पुढील राजकीय हालचालींकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.