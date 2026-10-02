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शेतकरी संकटात, जमीन महसूल आणि कर्ज तातडीनं माफ करा; शरद पवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शेतकरी संकटात असल्यानं महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी सरसकट जमीन महसूल आणि वैयक्तिक, महिला बचत गटांची कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

Sharad Pawar's demand to the Chief Minister
शरद पवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 2:10 PM IST

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बारामती : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला असून, सरकारनं शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी तातडीनं मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी परिंचे येथे केली. दुष्काळ जाहीर करण्यासोबतच जमीन महसूल सरसकट माफ करावा, तसंच शेतकऱ्यांची वैयक्तिक कर्जे आणि महिला बचत गटांची कर्जे पूर्णपणे माफ करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

परिंचे येथे बोलताना शरद पवार (ETV Bharat)

पवार म्हणाले की, राज्यात आज दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस पडला नाही तर माणसांना कसं जगवायचं, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. या परिस्थितीची दखल घेऊन राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करण्याची ताकद देणं गरजेचं आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत असून, त्यांच्या कानावर या मागण्या घालण्याचा आपला आग्रह असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

27 सप्टेंबर 2026 रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दुष्काळी परिस्थितीबाबत मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार काही तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले, मात्र काही तालुक्यांचा अद्याप दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झालेला नाही. त्या उर्वरित तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत तातडीनं समावेश करावा, अशी मागणी पवार यांनी केली.

दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण महसूल माफी, शेतकऱ्यांची वैयक्तिक कर्जे आणि महिला बचत गटांची कर्जमाफी करण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून गावागावांत तातडीने रोहयोची कामं सुरू करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी तहसीलदारांना टँकर सुरू करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी पवार यांनी केली. त्याचबरोबर दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज खंडित करू नये तसेच भारनियमनही करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सरकारकडून लोकांची भावना जाणून घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावर आपण लोकांमध्ये जात असून, शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी या मागण्या योग्य असल्याचं सांगितल्यास सरकारला त्याबाबत तातडीनं निर्णय घ्यावा लागेल, असं पवार यांनी नमूद केलं.

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