शरद पवारांचं बिहार निकालावर भाष्य; म्हणाले, "निवडणुकीत महिलांना दहा हजार वाटप करणं हे... "

राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) सोलापूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी बिहार निवडणुकीवर महत्त्वाचं भाष्य केलं आहे.

Sharad Pawar Press Conference
शरद पवार यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
Published : November 16, 2025 at 8:30 PM IST

सोलापूर : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) रविवारी (16 नोव्हेंबर) सोलापूर दौऱ्यावर होते. सोलापूर शहरातील जुने स्थानिक नेते आणि माजी महापौर यु एन बेरिया यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि शरद पवार एकाच मंचावर उपस्थित होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर शरद पवार यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना बिहार निवडणुकीवर महत्त्वाचं भाष्य केलंय.

योजनेच्या नावाखाली निवडणुकीत पैसे वाटप : यावेळी शरद पवार म्हणाले, "स्पष्ट सांगायचं तर आमची माहिती वेगळी होती. मात्र, निकाल वेगळा लागला. पण त्याचा स्वीकार करायचा असतो. तुम्ही सर्वांनी पाहिलं असेल निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली पैसे वाटप करण्यात आले. दहा हजार रुपये सरसकट देण्यात आले, हे कधी पाहिलं नव्हतं. निवडणुकीत पैशाचं वाटप हे सहसा ऐकायला मिळतं, मात्र सरकारच्या वतीनं सरसकट महिलांना दहा हजार रुपये देणं हे आम्ही ऐकलं नव्हतं. याचे काही परिणाम आहेत की नाही हे आता लोकांनी ठरवावं. दहा हजार रुपये दिले हेच जर यशाचं कारण असेल तर आम्हालाही दुसरा विचार करावा लागेल. याला तोंड कसं द्यायचं याबाबत योजना तयार करावी लागेल."

प्रतिक्रिया देताना शरद पवार (ETV Bharat Reporter)

राष्ट्रीय एकता, एक वाक्यता जपली पाहिजे : "अलीकडच्या काळात देशात काही शक्ती जाती धर्मांमध्ये अंतर निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत. देशाच्या ऐक्यावर आघात होत आहे. यात राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून एक वाक्यता असली पाहिजे. यासाठी सोलापूरचा उल्लेख करावा लागेल," असंही शरद पवार म्हणाले.

अजित पवार यांच्यासोबत युती : "राज्यात होत असलेल्या निवडणुका स्थानिक पातळीच्या आहेत. यापूर्वी या निवडणुकीत आम्ही कधीही पडलो नव्हतो. या निवडणुकीत जिथे एकत्र येता येईल त्या ठिकाणी एकत्र लढू. भाजपाला बाजूला ठेवून एकत्र येत असतील तर ते योग्य आहे," असं म्हणत आगानी स्थानिक निवडणुकात अजित पवार यांच्यासोबत जाण्याचे संकेत शरद पवार यांनी दिले आहेत.

काँग्रेस संपणार नाही : यावेळी काँग्रेसबाबत बोलताना शरद पवार यांनी सांगितलं की, "मला जे काँग्रेस समजते, ते काँग्रेस संपणारे नाही. गांधी आणि नेहरूंचे विचार स्वीकारलेला काँग्रेस पक्ष आहे. त्यामुळं काँग्रेस पुन्हा एकदा वेगळ्या स्थितीत दिसेल."



