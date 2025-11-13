ETV Bharat / state

शरद पवार, मुख्यमंत्री फडणवीस अन् गौतम अदानी एकाच फ्रेममध्ये, साताऱ्यात नेमकं काय घडलं?

साताऱ्यातील एका लग्न समारंभातील राजकीय आणि उद्योग क्षेत्रातील तीन दिग्गजांच्या उपस्थितीवरून सोशल मीडियात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

शरद पवार, मुख्यमंत्री फडणवीस अन् गौतम अदानी एकाच फ्रेममध्ये (Sharad Pawar X Account)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 8:42 AM IST

सातारा : आयपीएस अधिकारी प्रवीण पवार यांच्या मुलीचा विवाह समारंभ बुधवारी साताऱ्यात पार पडला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगपती गौतम अदानी उपस्थित होते. या दिग्गजांची उपस्थिती चर्चेची ठरली. शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि गौतम अदानी एकाच फ्रेममध्ये आल्याने राजकीय वर्तुळात सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे.

पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलीचा शाही लग्न सोहळा : आयपीएस प्रवीण पवार यांची कन्या प्राजक्ता आणि प्रशांत निलावर यांचे चिरंजीव हिमांशू यांचा विवाह बुधवारी साताऱ्यात पार पडला. खटाव तालुक्यातील चितळी गावचे सुपुत्र आणि कोल्हापूर परिक्षेत्राचे माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिवंगत रामराव पवार यांची प्राजक्ता ही नात आहे. या नवदाम्पत्याच्या वैवाहिक आयुष्याला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

तीन दिग्गज एकाच फ्रेममध्ये : या लग्न समारंभात राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांची उपस्थिती विशेष चर्चेची ठरली. हे तिघे एकाच फोटो फ्रेममध्ये आल्यानं सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. शरद पवार आणि गौतम अदानी हे सोप्यावर बसले आहेत तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खुर्चीवर बसल्याचं फोटोमध्ये दिसत आहे. त्यावरून सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

अदानी सोफ्यावर, मुख्यमंत्री खुर्चीवर : देवेंद्र फडणवीस हे या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणजे प्रथम नागरिक आहेत. एक उद्योगपती (अदानी) सोफ्यावर आणि राज्याचे मुख्यमंत्री खुर्चीवर हा त्या पदाचा अपमान आहे. बहुधा मोदींनी अदानीला इतर पदांनाही मान द्यायचा असतो हे शिकवलेलं दिसत नाही. गौतम अदानी शासन व्यवस्थेपेक्षा मोठे झाले आहेत का? आमचे वैचारिक मतभेद जरूर असतील पण राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा एक मान असतो. अदानींना ते नीट समजावलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया विश्वंभर चौधरी यांनी दिलीय.

शरद पवारांनी फोटो पोस्ट करताच उमटल्या प्रतिक्रिया : साताऱ्यात पार पडलेल्या या विवाह सोहळ्यातील फोटो शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेत. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शरद पवार हे सुसंस्कृत आणि सभ्य राजकारण करतात, अशाही प्रतिक्रिया आहेत, तर उद्योगपती गौतम अदानी सोफ्यावर आणि मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसल्याचे पाहून 'मुख्यमंत्रिपदाला मान द्यायचं मोदींनी अदानींना शिकवलं नसावं', अशा देखील प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

