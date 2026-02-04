सहयोग सोसायटीत शरद–प्रतिभा पवार दाखल, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिलीच भेट, विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आज (4 फेब्रुवारी) उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या बारामतीमधील सहयोग सोसायटी येथील निवासस्थानी भेटीसाठी दाखल झाले आहेत.
Published : February 4, 2026 at 8:28 PM IST
बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी बारामती येथील सहयोग सोसायटीत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच नागरिकांनी गर्दी केलीय. आज शरद पवार यांनीही 'सहयोग सोसायटी' येथील निवासस्थानी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली.
सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर पहिलीच सांत्वनपर भेट : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार हे आज दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीतील सहयोग सोसायटी येथील निवासस्थानी दाखल झाले. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शरद पवार यांची ही पहिलीच सांत्वनपर भेट असल्यानं या भेटीकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
भेटीला भावनिक आणि राजकीय महत्त्व : यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, अजित पवार यांचे बंधू श्रीनिवास पवार, भगिनी, तसेच आमदार रोहित पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यासह संपूर्ण पवार कुटुंब उपस्थित होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतर आणि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर आज प्रथमच शरद–प्रतिभा पवार सहयोग सोसायटीत दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, शरद पवार हे अनेक वर्षांनंतर आज पुन्हा सहयोग सोसायटीत आले . या भेटीला भावनिक आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टीनं मोठं महत्त्व आहे. सकाळी शरद पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यात विद्या प्रतिष्ठानच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बैठक पार पडली. त्या बैठकीनंतर शरद पवार थेट सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीसाठी सहयोग सोसायटीत दाखल झाले. या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा होते, पवार कुटुंबातील पुढील राजकीय दिशा काय असणार? याबाबत आता राजकीय निरीक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
- दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची इच्छा अजित पवारांनी बोलून दाखविली होती, असे वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं होतं. मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी विलीनीकरणाबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केलं. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण होणार की नाही, याकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.
