शरद पवार, पार्थ पवार एकत्र; अजित पवार यांच्या भव्य स्मारकासाठी बारामतीच्या विद्या प्रतिष्ठानमध्ये बैठक

बारामतीत आज एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष होतं. दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मारकासाठी पार्थ पवार आणि शरद पवार एकत्र आले.

शरद पवार, पार्थ पवार एकत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 3:53 PM IST

बारामती (पुणे) : अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची सुत्रं हाती घेतली. यानंतर आज बुधवारी (4 फेब्रुवारी) बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानमध्ये अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार एका बैठकीसाठी एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी अजित पवारांचे धाकटे पुत्र जय पवारदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. अजित पवारांच्या स्मारकासंबंधात ही बैठक होती.

विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात अजित पवारांचं भव्य स्मारक होणार : अजित पवारांच्या विमान अपघातात झालेल्या निधनानंतर विद्या प्रतिष्ठानच्या आवारात त्यांचं स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या स्मारकासाठी जागा निश्चित करण्याबाबत आज महत्त्वाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत स्मारकासाठी योग्य जागेचा आढावा घेतला जाणार असून, आजच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अजित पवार यांच्या स्मारकाला बारामतीसह राज्यभरातील कार्यकर्त्यांकडून मोठं महत्त्व दिलं जात आहे. त्यामुळे स्मारकाची जागा निश्चित होणं ही राजकीय आणि भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. बैठकीदरम्यान विद्या प्रतिष्ठान परिसरात कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.

दरम्यान, बारामतीतील या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचं विशेष लक्ष लागलं असून, स्मारकाच्या जागेच्या निर्णयासोबतच काही इतर महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पार्थ पवार राज्यसभेवर जाणार? : दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांचा राज्यसभेचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप बाकी आहे. सुनेत्रा यांची राज्यसभेची मुदत 4 जुलै 2028 ला संपणार आहे. अशा स्थितीत, पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर पाठवलं जाईल, अशी चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

